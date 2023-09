Lizy Tagliani se quebró con la sorpresa que recibió en PH: "Nunca Más"

La conductora de Got Talent Argentina no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con la madre de La Floppy. El emocionante momento que se vivió en el programa de Andy Kusnetzoff.

Lizy Tagliani lloró desconsoladamente en la última emisión de PH, Podemos Hablar. La conductora de Got Talent Argentina participó del programa de su amigo Andy Kusnetzoff y fue la elegida para participar de la sección "No Podemos Hablar".

La nueva temporada del programa de entrevistas grupales de Telefe llegó con novedades. Este año el ciclo incorporó un cara a cara en el que uno de los invitados debe verse frente a frente con los demás, y luego con alguien desconocido para los televidentes, sin decir una palabra.

Fue así que Lizy no pudo contener en llanto al ver la madre de “La Floppy”, su mejor amiga que falleció hace tres años. Al ver a "Feli" sentada adelante suyo, la comediante empezó a lagrimear. Sin embargo, al no poder decir nada, esperó a que terminara la sección para hablar sobre el vínculo que las une y la desgarradora mentira que inventó para que la madre de su amiga no sufriera.

Por ese entonces, la figura de Telefe ya conocía el diagnóstico de su amiga y asistente. “De todas las mentiras que dije en mi vida, la que volvería a decir una y otra vez es la que le inventé a ‘Feli’ cuando ya sabía lo que iba a pasar con ‘La Floppy’. Yo le decía que estaba ahí porque iba a adelgazar y estaba haciendo un tratamiento. Era en plena pandemia y ella no iba a poder entrar a la clínica”, contó mientras agarraba la mano de Andy.

“Si pudiera concederle un deseo, sería darle esa comida que no le pudo dar", continuó Lizy y añadió: "Cuando iba a visitarla, ella le preparaba su comida preferida. Ese día que se preparó, que si mal no recuerdo era un miércoles, le empezó a doler la panza y se fue al médico. De ahí, ya nunca más pudo volver”.

Por su parte, la madre de La Floppy, le dedicó tiestas palabras a la conductora: "Salí de mi cueva por vos, si no no salgo. Siempre está con nosotros, con vos en tus programas, y conmigo. Siento que siempre está al lado mío. Si estoy durmiendo, a veces se acuesta". Y cerró emocionada: "Lizy sabe muy bien que yo la quiero mucho. Me quedó ella cuando se fue mi hijo. Ella lo formó y tengo tanto agradecimiento para Lizy".

Quién es La Floppy

La Floppy, cuyo nombre real era Fabián Peloc, falleció en la Clínica Suizo Argentina, a los 31 años, tras permanecer unos días internada, debido a una infección derivada de una leucemia. Su muerte se produjo en julio de 2020, en plena pandemia por coronavirus, y fue informada por el departamento de prensa de Telefe.

La Floppy era una de las amigas más cercanas de Tagliani y para ese entonces ya se había ganado un lugar adelante de cámara en El Precio Justo. Sin embargo, había comenzado a ser su asistente en los tiempos en los que conductora aún tenía su peluquería. Lizy y La Floppy se conocieron en un boliche de Adrogué a mediados de 2012 y desde entonces no se volvieron a separar.

Tras darse a conocer la triste noticia, Lizy posteó en su cuenta de Instagram un conmovedor mensaje: "Hace un tiempo conocí una persona maravillosa, ya les contaré más... solo quiero deciles que hoy partió. Hemos ocultado su lucha para proteger a su mami, que no iba a poder ir a visitarla por la pandemia".

"Teníamos mucha fe de que saldría adelante y nos reiriamos de todo esto... pero quién sabe por qué misterioso motivo, de repente hoy tuvo que partir. Gracias por tanto cariño. Mi único deseo es que la recuerden sonriente o denunciando en las redes por todo lo que yo le hacia sustos y demás jajajajjaa. Siempre en mi corazón, en mi vida, amiga, familia, una gran compañera... hasta pronto", concluyó.