Lizy Tagliani rompió el silencio y habló de su "nuevo amor": "Me encanta"

Luego de confirmar su separación de Leo Alturria, Tagliani habló de su nuevo compañero.

Lizy Tagliani rompió el silencio luego de las especulaciones y habló de Sebastián, el hombre con el que estaría en pareja. Luego de unas semanas de su separación, la conductora fue vista en repetidas ocasiones con un hombre que no pertenece al mundo de la farándula. En este marco, Tagliani fue interceptada por un móvil y habló sobre esta nueva relación.

A principios de marzo, Lizy Tagliani y Leo Alturria anunciaron su separación. Aunque si bien la noticia se hizo pública por esa fecha, la conductora aseguró que habían tomado la decisión a principios del 2022. Luego de haber atravesado su duelo y haber contado públicamente que "no iba a hablar más de Leo", Lizy fue vista en repetidas ocasiones con Sebastián, motivo por el que el móvil de Socios del Espectáculo la interceptó en búsqueda de sus declaraciones.

"¿Estás con nuevo amor?", fue la consulta del cronista de Socios del Espectáculo una vez que encontró a Lizy y su acompañante a la salida del teatro. Sincera, la exconductora de El Precio Justo se sinceró sobre el vínculo que mantenía con Sebastián: "me encanta desde que lo conocí", aseguró.

"Somos amigos desde el 2016. Me gusta, pero hay que ver", amplió Lizy Tagliani. "Nos conocemos hace mucho, tenía unos días libres y me acompaña. Me vino a ver al teatro, me vino a buscar, me lleva a bailar, a distraerme un rato", continuó la artista sobre esta relación que solo parece ser una muy buena amistad.

Aseguran que Leo Alturria le hizo un planteo a Lizy por su nueva relación

A tan solo unas semanas de que Lizy Tagliani y Leo Alturria anunciaran su separación, el mediático fue vinculado con algunas mujeres. Sin embargo, en la última emisión de Socios de Espectáculo aseguraron que a Alturria no le habría gustado el nuevo vínculo de su exprometida.

Al parecer, Lizy salió a un boliche en la noche del miércoles junto a Sebastián, y se encontró con Leo Alturria en la misma fiesta. "¿Quién aparece en el lugar? Leo. Esto es serio, porque Leo zamarrea a Lizy de un brazo y le dice ‘¿así que ya me reemplazaste?'", aseguró Rodrigo Lussich.

"Lizy tuvo una noche tensa e intensa. Está empezando una nueva relación con un chico mendocino a quien ya conocía, que vino a Buenos Aires y se está quedando en su casa. Esta nueva simpatía aparece mientras que ella pasa un mal momento por la separación de Leo, porque está muy triste. Lizy recupera la sonrisa con esta relación", concluyó el tema el conductor de El Trece.