Lizy Tagliani recibió un comentario transfóbico y su respuesta fue letal

Lizy Tagliani le respondió a un usuario de Twitter que le dejó un comentario de burla hacia su identidad de género.

Lizy Tagliani le respondió a un usuario que le dejó un hiriente comentario en sus redes sociales. Desde que se separó de Leo Alturria y rehízo su vida junto a Sebastián Nebot, la humorista recibe tanto comentarios de apoyo de sus seguidores como comentarios de odio. Esta vez, un seguidor le hizo un comentario que no le gustó para nada.

El comentario, hecho por una cuenta anónima de Twitter, contenía un chiste de mal gusto dirigido a la comediante debido a su identidad de mujer transgénero. Lizy lo citó, le contestó con una respuesta firme y contundente y su respuesta se volvió viral en la plataforma, en donde recibió el apoyo de muchísimos usuarios.

“Lizi tengo una poesía para vos: Lizi cuando te conosí (sic), se me paraba , el corazón, no usabas tanga, no usabas bombachón, pero si tenías un flor de salchichón SEEEEEEEEEEE”, escribió el usuario, con faltas de ortografía.

En respuesta, Lizy le contestó de una original e irónica manera: “Está muy linda la poesía y reconozco que me sorprendí, me dije como puede ser que este poeta escriba con S conocí. No usaba tanga tanga ni bombachón y eso no te pareció precioso, pero te quedaste enamorado del salchichón, eso sí que es de vicioso”.

Quién es la nueva novia de Leo Alturria

Tras la escandalosa ruptura entre Lizy y Leo Alturria, se supo que el mediático también comenzó una relación con una nueva persona. “Se hace llamar ‘Fabu Pop’, su nombre es Fabiana, y vi unas historias en su Instagram donde aparece compartiendo una cena que era claramente una cena de a dos con color de romanticismo”, contó Luli Fernández, panelista de Socios del Espectáculo.

Sobre Fabiana, reveló que “es una estrella en Paraguay, es la protagonista de varios espectáculos teatrales”. En este sentido, Luli contó que “Fabu” está en Argentina porque está haciendo trámites en la embajada de Tailandia, ya que es la primera mujer trans en ir a competir a un concurso de belleza representando su país de origen, Paraguay.

En relación a cómo comenzó a hablarse con Alturria, la panelista detalló: “Leo le mandaba muchos fueguitos y le reaccionaba mucho a las historias de Instagram. Ella no le daba mucha bola, pero como sabía que venía a Buenos Aires ella le puso un corazoncito. El asunto es que él, ni lento ni perezoso, la invitó a salir y fueron a cenar. Ella me lo definió como una ‘persona mágica’”.