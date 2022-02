Lizy Tagliani destrozó a su ex: "Se te bloquea"

La celebridad se expresó sobre su ruptura con Leo Alturria, después de ser acusada de infidelidad por el modelo.

Lizy Tagliani se sinceró tras el escándalo en relación a la supuesta infidelidad que cometió con su exnovio, Leo Alturria. En su descargo, la conductora de El Precio Justo dejó en claro que hoy en día toma de manera más contundente las decisiones relacionadas a cortar relaciones amorosas.

"Hoy se te bloquea y se te elimina de mi lista de contactos. Creo que merecía al menos un ‘¿cómo estás, trava?’. ‘¿Te fuiste a hacer ver la próstata?’. Beso y que te vaya como te merecés", enunció la celebridad a través de sus redes sociales, aunque sin nombrar en ningún momento a Alturria. Fiel a su estilo, Tagliani apeló a su humor para hacer frente a una situación vivida y causó risas en todos sus seguidores.

La conductora de TV aportó un remate más a su chiste, en alusión a su condición: "Ja, ja, ja. La próstata. Me acordé de que me tengo que ir a hacer el estudio. Bueno, me sirvió el enojo". Luego subió una foto desde su casa, mientras tomaba un trago acompañada por su mascota, y dejó en claro que la bronca que había tenido más temprano se le había pasado: "Ya estoy más calma, voy a seguir con mi whiskycito. Ah, re Violencia Trava. Ja, ja, ja".

Lizy Tagliani sobre los rumores de infidelidad a Leo Alturria

"Nos queremos mucho. Ahora estamos de verdad en un impasse. Le digo que no hablemos ahora tanto, porque empezás a sacar cosas porque estás enojado, escuchas algo, ves algo", comenzó su descargo Lizy Tagiani en diálogo con Intrusos, tras un mensaje de Alturria que indicaba que ella le había sido infiel: "No necesito la plata ni fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más".

"Nunca tuvimos ningún código. O sea, la pareja es para ser fieles y para estar bien. Uno se pone de novio y no necesita estar coqueteando y saliendo con otro, salvo que sea algo de la pareja, como las parejas swingers y eso, pero no era nuestro caso", soltó luego la actriz y dejó en claro que hoy en día prioriza su felicidad sobre todo, por lo que cortó su relación porque algunas cosas ya no funcionaban. Y cerró aseverando que no se da por aludida en el mensaje de su expareja: "No me consta que me lo haya dedicado a mí ese mensaje. No me lo dijo nunca cuando hablamos por teléfono".