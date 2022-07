Lizardo Ponce habló del pedido ardiente que le hizo un fan: "Divertido"

El influencer Lizardo Ponce reveló cuál fue el pedido caliente que le hizo un fanático dispuesto a pagarle.

Lizardo Ponce tuvo una charla picante con Florencia Peña y se animó a revelar el fogoso pedido que le hizo un fanático, dispuesto a pagar para que el influencer le cumpla un deseo fetichista. "Un videito", disparó el periodista.

"¿Es verdad que te ofrecieron guita por mostrar los dedos?", indagó Flor Peña en La Puta Ama (América TV) obteniendo una reacción picaresca de Lizardo Ponce, quien no solo confirmó la información sino que contó cómo fue la anécdota completa sobre el pedido fetichista que recibió en Instagram. "Para mí es muy divertido entrar a los mensajes ocultos que te llegan y alguien me ofrecía plata para que le muestre los pies y le haga un videito", contestó el influencer.

Tentado, Lizardo hizo una aclaración que despertó la curiosidad de Flor Peña: "Igual, hoy en día es un mercado". Con total desconocimiento, la conductora preguntó sobre el fetiche de pies y cuándo le dijeron que era muy popular, no dudó en expresar: "Yo me sumo en todas (...) Con eso le hago el cumple ahora al nene".

"¡Only pies vas a ser!", retrucó Ponce, en un afilado ida y vuelta. Tras el momento divertido, Flor Peña lanzó una pregunta atrevida que generó una sincera respuesta: "¿Si te ofrecieran guita no harías un Divas Play, un Only Fans?"

"Me da mucha vergüenza y pudor. Me siento muy boludo. En mi casa sí lo hago porque tengo confianza con la persona con la que estoy. Igual ahora no estoy en pareja. Hace tres años que estoy soltero. Tengo muchas ganas de estar de novio, extraño tener un compañero"

Lizardo Ponce reveló cómo les contó a sus padres que es gay: "Me sentí libre de verdad"

Lizardo explicó que ellos lo ayudaron a aceptarse tal cual es, diez años atrás, cuando tuvo que contarles por primera vez que era gay. “¿Córdoba es un lugar medio cerrado?”, le preguntó Andy Kusnetzoff. “Sí… creo que es medio difícil, porque más allá de que las cosas van evolucionando, sigue siendo común. Es un proceso sumamente injusto. A mí me tocó atravesarlo y es una etapa muy difícil en la que uno bloquea situaciones y se siente muy mal”, expresó el influencer.

“Yo viví esa etapa de mi vida en la que tuve que resguardarme y no poder compartirlo con nadie, que también es muy triste”, agregó. “Me gusta que cuentes esto, porque se avanzó tanto en los derechos y todo que uno dice: ‘Ah, pero vos, que sos mucho más chico, ¿igual también te cuesta?’. Porque cuesta, más allá de los derechos desde el Estado, en las familias, culturalmente, sigue costando un montón”, remarcó el conductor.

“Sí. Más que nada porque está eso de que uno lo tiene que decir, que lo tiene que contar. Si sos gay, lo tenés que hablar, pero si sos heterosexual no. Me resultaba muy injusto tener que sentarme a contar algo que nadie vino y se sentó a contármelo a mí. Me costaba también por no saber cómo lo iban a tomar. Sabiendo que contaba con todo su amor y su apoyo, el miedo por ahí estaba. Tenía miedo de que lo sufran, no porque yo sea gay, sino por la mirada de los demás, por lo que podían pensar los otros. Me pasaba eso”, continuó Ponce.