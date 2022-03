Lissa Vera vivió un tenso momento con Leo García: "No te metas conmigo"

La famosa cantante estalló contra su compañero luego que él se acercara a aclarar una confusa situación.

Leo García y Lissa Vera protagonizaron un tenso momento al aire de El Hotel de los Famosos. Ambos cantantes se habían enfrentado la semana anterior cuando la integrante de Bandana aseguró que "no estaba de acuerdo con la forma de accionar de Leo dentro de la competencia". Al notar que su compañera estaba enojada con él, García se acercó para aclarar la situación, pero generó aún más tensión.

Mientras los concursantes terminaban de desayunar y se preparaban para enfrentar el desafío del día, Leo García se acercó a Vera para preguntarle por qué estaba enojada con él. "Te quiero pedir disculpas si algo te dije mal, pero yo no tengo nada contra vos. Yo soy del pop, soy de tu rama, un laburante como vos", dijo el cantante mientras Lissa miraba notoriamente irritada. Rápidamente, la cantante aseguró que no le gustaba la forma en que Leo se manejaba y que "se estaba metiendo en un lugar que no era suyo".

"Me parece que te estás equivocando en la manera de manejarte. Yo no te quiero convencer de nada, pero te quiero contar por qué me siento rara. No tenés que ir por ahí", lanzó Lissa sobre la actitud de García con los demás concursantes. Ante esta acusación, Leo se justificó en que "se trataba de un juego", pero su colega replicó al decir que, más allá de la competencia, "también había personas ahí".

En este marco, Leo García se enojó por la acusación de su colega y empezó a acalorar el ambiente. "Mi pensamiento es inteligente y amplio, y estás enojada conmigo, no lo puedo creer. Mientras estés enojada conmigo vas a estar enojada con vos, porque yo soy el rey del pop, acordate esa", quiso cerrar el tema el cantante pero Lissa replicó al asegurar que ella era "Lissa Vera, la del pop viviente".

Posteriormente, la discusión empezó a subir de tono y los artistas lanzaron una serie de fuertes acusaciones que desembocaron en la furia de Lissa. García ofreció enseñarle sus estrategias de juego a Vera porque tenía "más talento que ella" y esa fue la gota que rebalsó el vaso: la cantante de Bandana estalló contra el cantante.

"No, no me hables. Se terminó acá. No tengo ganas de hablar, no te metas conmigo", lanzó Lissa mientras su compañero buscaba interrumpirla. Casi a los gritos, Vera sentenció: "Cada gatito con su cajita de caquita, andá con tus mierditas para allá, yo con mis mierditas para acá, listo. Dejame que estaba muy cómoda, gracias"

Conmoción en El Hotel de los Famosos: el llanto de Leo García

Desde el primer momento, Leo García dejó en claro que le tiene mucho cariño a Lissa Vera. Por este motivo, el cantante se quebró en llanto tras su acalorada discusión con la cantante.

"Por más que nos peleemos, discutamos o algo, no podemos estar así. A mi me duele mucho que ella tenga una mala referencia de mí, porque yo no soy una mala persona", admitió García quebrado en llanto frente a las cámaras.