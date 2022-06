Lissa Vera aniquiló a Martín Salwe al aire de El Hotel de los Famosos "Tenés un problema"

La cantante no toleró más la actitud de su compañero y expuso su terrible forma de manejarse dentro del reality.

La tensión cada vez es más fuerte en El Hotel de los Famosos y los participantes no tienen miedo a enfrentarse los unos a los otros frente a las cámaras. Al menos esto es lo que sucedió en una de las últimas emisiones del reality, cuando Lissa Vera se plantó ante Martín Salwe y lo expuso delante de los demás compañeros. "Sos soberbio y pedante", fueron las palabras de la cantante luego de votar al locutor para que sea el primer nominado de la semana.

La situación se dio luego de que todos los participantes se enfrentaran a un "cara a cara" para votar al que, según la consideración de cada uno, debía convertirse en el primer nominado a eliminación de la semana. Cuando llegó el turno de Lissa Vera, la cantante votó por Martín Salwe quien luego se la devolvió especificando sus motivos: "Siempre voto por el juego pero esta vez, aunque hayas jugado mal, lo hago por otra cosa. Me dio bronca la actitud que tuviste en todo sentido contra Emily. Espero que cambie en el futuro, porque te quiero". Entonces, Lissa no toleró más.

"Entendiste para la mierda. Te dije que lo que no estuvo bien fue tu actitud. ¿Por qué mi tirás con caca a mí? No te bancás que te digan algo, siempre tenés que ganar pero la vida no es así", lanzó Lissa Vera luego de escuchar las palabras de su compañero y continuó con una seguidilla de acusaciones. "Te pasaste de rosca, sobre todo con Locho. Insultás, no tratás bien", continuó.

Salwe no se dejó doblegar por esta acusación y replicó: "Vos hablás de energías, pero sos la menos indicada porque tenés la peor de toda la casa. Chupás la sangre de la gente. Esto es un juego y punto final". Indignada, la excantante de Bandana contestó sin tapujos: "Si es un juego, ¿por qué peleás tanto? Tenés un problema. No te podés callar. Sos soberbio, pedante y te encanta pelear con las mujeres".

"Aprendé a escuchar, porque te va a ir mal acá y en el futuro por los siglos de los siglos", sentenció Vera, pero Salwe se quiso quedar con la última palabra y aseguró que él "ama a las mujeres". "Respeto a la mujer, la valoro. A mi vieja, a mi hermana, a mis amigas, a las trabajadoras de acá, a las que están acá atrás y a vos. Cortala", sentenció el locutor.

El polémico tweet de Martín Salwe en medio de las acusaciones de violencia

Martín Salwe trabaja en los medios desde hace varios años, pero recién ahora que se conocieron acusaciones por violencia que lo colocaron en el foco de la tormenta. Justamente, Estefi Berardi compartió un aberrante tweet que el periodista publicó hace un tiempo atrás y las críticas sobre su persona no tardaron en llegar.

El exlocutor de Showmatch, fue muy claro al expresar su pensamiento en el año 2012. Martín Salwe utilizó su cuenta oficial de Twitter para manifestar: "Con tantas minas, modelos, putas, mujeres!... ¿CÓMO MIERDA SE PUEDE SER GAY?". Esa expresión textual lo complicó aún más con la polémica alrededor de las denuncias públicas por violencia que lo implican.