Pecoraro y una revelación que llamó la atención en el mundo del espectáculo.

En estas últimas horas, el mundo del espectáculo en la Argentina se vio sacudido por el anuncio de Lío Pecoraro a través de un breve video publicado por él mismo en el marco de su lucha contra la leucemia: "Me harán un trasplante de médula". La que se solidarizará con él será su hermana menor, Laura. “Me gusta compartir desde el día uno todo el proceso que me tocó atravesar y al que gracias a todos ustedes he podido salir adelante, estoy muy feliz por ello”, agregó el periodista de 45 años.

“Me quedaba una etapa, como lo venía diciendo, y hoy les voy a contar de qué se trata. Una cuarta consolidación que se llama intercambio medular. Voy a trasplante de médula, gracias a Dios, con mi hermana porque somos compatibles. Es una bendición de Dios tener a una persona que pueda ser donante”, señaló el conductor de El run run del espectáculo, por Crónica TV.

Además, Lío Pecoraro expresó que “vamos a empezar a concientizar a la gente de por qué es importante y sencillo ser donante de médula”, al tiempo que reconoció: “Estamos todos muy sensibles y emocionados. Ya tenemos los estudios realizados y va a ser en los próximos días en la Fundación Favaloro”.

"Este va a ser mi sello definitivo para mi decretado, ganado y sanado que impuse desde el día uno”, aseveró el panelista de Todas las tardes, por El Nueve. Por último, el comunicador dejó un mensaje alentador para aquellos que no la están pasando bien: “Los milagros existen, los médicos existen, la medicina existe, por supuesto. Y la fe y el cariño de todos ustedes: los que han donado sangre, orado y pedido, indiferentemente de la religión a la que pertenezcan. Hay que aferrarse a la fe en la que uno cree, Yo sabía desde el día uno que iba a sanar. Decreten las cosas y no se queden en los chiquitajes. Valoren lo que tienen, sus amigos, la vida, sus familias, den amor, sean lindas personas”.

La leucemia que padece Lío Pecoraro

El también locutor y notero dio a conocer en octubre de 2020 que sufría esta enfermedad de tipo promielocítica, que luego lo llevó a estar internado mucho tiempo en el Hospital de Clínicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Incluso estuvo en terapia intensiva, motivo por el cual hasta se hicieron cadenas de oración por la salud de él, que por fin empieza a evolucionar favorablemente.