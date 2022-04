Lío Pecoraro volvió a Crónica tras su enfermedad y lloró: "Hulk dentro de mí"

Lío Pecoraro volvió a Crónica TV para conducir El Run Run del Espectáculo tras su enfermedad y lloró en vivo. "No sabía que era tan fuerte", admitió.

Lío Pecoraro volvió a conducir El Run Run del Espectáculo por Crónica TV después de superar la leucemia que lo sacó del aire por un tiempo y lloró en vivo. El periodista y locutor de 46 años se emocionó por haber retomado su trabajo para comandar el programa.

Si bien su habitual compañero Fernando Piaggio hizo una breve introducción al respecto, el momento más fuerte fue cuando apareció el habitual presentador y se llevó una ovación inmediata. Entonces, tomó la palabra y expresó sus sensaciones al respecto del tan ansiado retorno a la pantalla chica nacional.

Lío Pecoraro volvió a Crónica TV y lloró en vivo: "Mucha emoción"

Diagnosticado con leucemia en medio de la pandemia de coronavirus en octubre de 2020, el líder de El Run Run del Espectáculo debió ausentarse por varios meses del ciclo que marcó un antes y un después para él en la tele. Sin embargo, al fin pudo regresar, por lo que Piaggio señaló durante el domingo 3 de abril de 2022: "Se viene el momento de un guerrero. Hoy va a ser un día de muchas emociones, estuvimos llorando mucho".

Además, remarcó que su colega "hace un año y seis meses se retiraba de este estudio para dar pelea". "Dio pelea y ganó, nos viene a sanar", amplió. En ese instante ingresó al estudio la persona más esperada de la jornada y arrancó: "Es mucha emoción para mí, gracias a todos".

Además, Lío Pecoraro admitió que "es muy fuerte que de un día para el otro te digan que tenés una muy fulera por pelear". Y añadió sobre sí mismo: "No sabía lo fuerte que era y que podía pelear tanto, que tenia a Hulk dentro de mi. Nunca sentí que estaba enfermo".

Acerca de la grave patología que le informaron que padecía hace un año y medio, el locutor afirmó que "en pleno Covid, en octubre de 2020, la gente que tenía este padecimiento o similar no podía estar acompañada por familiares". "Entonces, nosotros hablamos con Narciso, junto a Sofía Isabel Fernández -personal del Hospital de Clínicas-, de lo importante que era tener un acompañante porque ya era bastante el sufrimiento que uno tenía", profundizó.

Lío Pecoraro volvió a Crónica TV tras su enfermedad y se emocionó.

Lío Pecoraro aseguró que "gracias a eso, toda la gente que hoy está en el piso 9 puede estar acompañada transitando esta enfermedad". "Eso fue un logro enorme para nosotros", reconoció luego. Más tarde, lo consultaron acerca del momento en el que había que solicitar dadores de sangre y explicó que "había que ponerle un nombre, que era Lionel Martín Pecoraro, porque cuando uno pide dadores no es porque esa persona está necesitando, sino para suplantar lo que después tiene que quedar en el banco para otro ser humano, que quizás más adelante lo necesite".

Por último, recordó con mucha emoción a aquellos que colaboraron con él en una etapa tan compleja de su vida: "La cantidad de gente, de apoyo y de miles de mensajes que he cosechado... Me di cuenta cuánta gente había del otro lado pidiendo por mí". Y concluyó: "Cuando en plena pandemia vino un enfermero y me dijo ´Lío, Rocío Marengo y 40 personas hoy sábado vinieron a donar sangre por vos', a mí se me llenó el corazón, el alma".

La leucemia que sufre Lío Pecoraro

El notero dio a conocer en octubre de 2020 que sufría esta enfermedad de tipo promielocítica, que luego lo llevó a estar internado mucho tiempo en el Hospital de Clínicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desapareció por varios días de los medios y de las redes sociales en general y hubo preocupación, aunque luego él mismo aclaró qué era lo que le había ocurrido. Incluso estuvo en terapia intensiva, motivo por el cual hasta se hicieron cadenas de oración por su salud, que por fin empezó a evolucionar favorablemente hacia inicios de 2021 para ya retomar su trabajo en la actualidad.