Leticia Brédice vive un mal momento personal.

Leticia Brédice está alejada de las cámaras televisivas desde hace tiempo, debido a la ausencia de ficciones en la TV. A pesar de esto, recientemente el nombre de la artista resonó en los programas de espectáculos por lo que le pasó en su vida personal.

El conductor Juan Etchegoyen fue quien se pronunció en el ciclo Mitre Live sobre lo ocurrido con la famosa actriz de tiras como El Elegido y Locas de Amor. "Me dicen que le hackearon el teléfono a Leticia y están pidiendo dinero por WhatsApp así que desde acá les digo a aquellas personas que supuestamente contactó que no respondan y que no envíen dinero", comenzó el periodista.

"Está desesperada con el tema y que ya pidió a sus abogados que tomen cartas en el asunto. Es una dinámica esta del hackeo que crece a pasos agigantados en la delincuencia", continuó su descargo el presentador. Y cerró: "Cuando se dio cuenta no sabía qué hacer y pidió a las personas de su confianza que expresen este pedido que les estoy diciendo". A pesar de ya no estar en TV, Brédice está muy activa en las redes sociales y no deja de compartir contenido relacionado a lo que hace en su día a día: los looks que elige para vestirse y los deportes que practica.

Leticia Brédice, sobre Alfredo Casero

"Alfredo es, para mí, una persona adorada. La persona que más estuvo conmigo durante mi embarazo más que cualquier hombre fue Alfredo Casero, estuvo casi todos los días conmigo. Es una persona que adoro, siempre adoré y lo admiro profundamente. Desde niña siempre tuve la motivación de ser como Alfredo Casero y conocerlo es un honor", comentó Brédice en El Nueve.

Leticia Brédice.

Por otro lado, en ese reportaje la actriz reveló que estaba enamorada de un director de TV: "Estoy feliz con mi amor. Yo estoy enamorada. Estamos juntos desde que hicimos Mordisquito. Él dirigía Mordisquito. Le dije: 'cualquier cosa si tenés un problema 15544...' y se puso bordó. Después me regaló una Tita y bueno. Nunca pensé que iba a tener una relación tan preciosa a esta edad".

La palabra de Luciano Castro sobre el despido de Leticia Brédice en El Divorcio

"Muchas veces no pueden trabajar juntos actores y directores por no compartir estilos o formas de trabajo. Es muy normal que suceda esto artísticamente, que no se pueden empatar las partes o los métodos. Y si eso pasa, no se lleva acabo el proyecto o alguien sale adelante", declaró el actor en diálogo con Primicias Ya.

Al respecto, Laura Ubfal había dicho: "Por decisión del director Nelson Valente, le pidieron a Leticia que deje el elenco por problemas internos de cómo ella no estaba en su eje del todo. Habría que hablar con Leti porque es una mina divina. Se produjeron problemas en los ensayos con Leticia y Pablo Rago y Luciano Castro terminaron pidiéndole disculpas a la gente de las lecturas de los ensayos. Ellos quieren apurarse para ser los primeros en llegar a Mar del Plata".