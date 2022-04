Letal definición de la hija de Nicole Neumann sobre Mica Viciconte: "Buena cuando quiere"

Fabián Cubero acudió a acompañar a Mica Viciconte en la final de MasterChef Celebrity con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su matrimonio con Nicole Neumann.

Mica Viciconte es una de las finalistas de MasterChef Celebrity Argentina y recibió una insólita visita en la última emisión del reality de Telefe. Fabián Cubero acudió a la gala para acompañar a su pareja pero lo hizo con una inesperada compañía: sus hijas con Nicole Neumann.

La rivalidad entre Cubero y Neumann se da desde hace tiempo en los medios y esto parece ser una táctica más del jugador de fútbol para encabronar a su exesposa y madre de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna. Lejos de querer evitar escándalos, el futbolista llevó a las niñas a uno de los momentos de mayor exposición de la televisión argentina, como lo es la final de un ciclo que tiene grandes mediciones de rating.

"Mica es buena y cariñosa, cuando quiere", enunció Allegra cuando fue consultada por Santiado del Moro sobre cómo es la pareja de su padre. La mayor de las niñas, Indiana, decidió quedarse detrás de cámara en un principio, pero luego se sumó cuando su familia ya estaba ubicada en el fondo del estudio.

"He oficiado muy de jurado. Sonrío más que el jurado en casa pero soy exigente. Me gusta mucho la cocina, cocino más y mejor que ella. Es un debate que tenemos en casa. Le dije: 'Tuviste que entrar a MasterChef para ganarme a mí en la cocina' y no lo quiere ver", expresó Cubero cuando Del Moro le consultó sobre cómo acompañó a la influencer en su camino a la final, mientras Viciconte entre risas redobló la apuesta y remarcó que ella cocina mejor que él.

Las declaraciones de Nicole Neumann tras las acusaciones de Fabián Cubero

Cubero se enojó con Nicole por haber permitido que su hija Indiana viajara con Manuel Urcera (su pareja desde hace más de un año) sin haberle consultado. "Fuimos todos a las carreras como siempre, en familia. Manu es familia. Fuimos con él y su familia. Ellos adoptaron a mis hijas como familia y mis hijas a ellos. A mis hijas les fascina pasar tiempo con él. Y les encanta ir a las carreras. Me matan si no las llevo", expresó la celebridad que comenzó su carrera a sus 12 años.

"Indiana se fue con él porque yo tenía que trabajar. Yo me fui el sábado a la mañana, con las dos más chicas", aclaró la modelo sobre el motivo por el que la mayor de sus hijas viajó con Urcera.