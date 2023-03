Letal acusación de Piqué a Shakira por su canción con Bizarrap: "Mis hijos"

Gerard Piqué habló por primera vez sobre la canción de Shakira con Bizarrap, Music Session #53, y cuestionó duramente a la artista.

Gerard Piqué rompió el silencio sobre el escándalo por la nueva canción de Shakira con Bizarrap, Music Session #53, en la que la artista colombiana descarga toda su bronca por las infidelidades del exfutbolista.

El deportista español se mantuvo en silencio desde el lanzamiento del tema, que se convirtió en un éxito inmediato y superó las 425 millones de reproducciones en YouTube. Ahora, habló por primera vez sobre su polémica separación de la cantante, a quien engañó con Clara Chía Martí, y la criticó duramente.

Piqué fue entrevistado por el periodista español Jordi Basté en el programa de radio El Mon de Rac1. Después de varias semanas de su separación, abrió su corazón y habló sobre la exposición que ambos enfrentan hasta el día de hoy. “Las personas tenemos la responsabilidad, sobre todo las que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos”, comenzó Piqué, en referencia a Milán y Sasha, los dos hijos que comparte con la artista.

Sin embargo, se mostró muy reservado a la hora de hablar sobre la polémica. “Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien”, sumó, insinuando que Shakira no tomó una buena decisión al lanzar esa canción, debido al nivel de exposición que sus hijos enfrentan el día de hoy por esto. En este sentido, el exdeportista señaló que lo más importante es el bienestar de los niños.

Además, agregó que está enfocado en hacer felices a sus hijos y que su hijo Milán participará en un programa de la Kings League. "Me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre. Estoy bien y con ganas de seguir haciendo cosas", concluyó la expareja de Shakira.

La palabra de Shakira sobre su escandalosa ruptura con Gerard Piqué

Recientemente, Shakira y Bizarrap estuvieron como invitados en The Tonight Show, el programa estadounidense conducido por Jimmy Fallon. En aquella entrevista, la cantante contó cómo fue que conoció al productor argentino y explicó que esta canción fue "muy importante" para ella, ya que había tenido un año "muy duro" tras su ruptura.

"Fue una manera sana de canalizar mis emociones. Es un himno para muchas mujeres. Muchas se ven identificadas por lo que yo pasé”, reflexionó. Además, hizo un potente descargo contra el exfutbolista por haberla engañado con Clara Chía Martí: “Muchas fans habían pasado por el mismo trago y se dio una hermandad entre mujeres que piensan de la manera que yo pienso, que sienten como yo siento y que tuvieron que aguantar tanta mierda como yo”.

Revelan que Gerard Piqué también habría engañado a Clara Chía Martí

Shakira no habría sido la única víctima de Piqué. Según trascendió, el exfutbolista también habría engañado a su nueva novia Clara con otra mujer. El paparazzi Jordi Martin, quien sigue a la familia de la expareja desde hace años, publicó en sus redes sociales una foto de la supuesta mujer con la que Piqué engañó a Chía y escribió: "¿La conoces, Gerard? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima de ti”.

Se trata de Julia Puig Gali, una abogada con un master en Derecho Penal, Económico y Corporativo, de 23 años. "Ocurrió sobre estas fechas, el año pasado, en un restaurante que luego pone copas. Es un sitio en el que se lía bastante. No es la primera vez que los ven en ese local, pero hasta esa noche, siempre iban por separado. Se conocían de antes, luego se fueron a una zona aparte", aseguró un anónimo, en diálogo Socialité.

La fuente agregó que, además, Piqué y Julia se conocen desde hace mucho y que "toda Barcelona sabe que se liaron hace dos o tres años". Por último, destacó que muchos periodistas se pusieron en contacto con la joven para que hablara sobre el tema, pero que ninguno lo consiguió hasta el momento. Piqué no negó ni confirmó estas versiones y, por lo poco que se sabe, sigue en pareja con Clara hasta el día de hoy.