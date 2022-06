Leo Montero explicó por qué se separó de Gabriela Sabatini: "Para molestarme"

El conductor de televisión habló de su romance con la tenista y contó cómo terminó. Leo Montero relató una divertida anécdota con la familia de Gabriela Sabatini.

Leo Montero recordó su relación de novios con la tenista Gabriela Sabatini y dio a conocer el verdadero motivo por el que su vínculo terminó. El ex conductor de AM, Antes del Mediodía dio a conocer una insólita anécdota deportiva que vivió con la celebridad deportiva y su familia.

"Fue un romance más conocido de lo que duró, habremos estado 40 días en realidad. Para mí Gaby es un amor, es divina, una persona espectacular, con una familia hermosa, así que con ella todo re bien siempre”, comenzó su descargo Leo Montero en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar.

El también conductor del ciclo radial Perros de la Calle le consultó a Montero si era cierto que se peleó con Sabatini por perder en un partido de pádel, por lo que el protagonista admitió: "Sí, perdimos. Pasa que lo que hacían los hijos de puta era tirármela a mí; jugaban Ova y el primo, y todos juegan bien". Y agregó: "No mejor que Gaby al tenis, pero al pádel se las rebuscaban. Yo era el peor de los cuatro, jugaba con Gaby en la quinta de ellos, y como jugador de básquet lo mío era hasta ahí, encima iban todas las pelotas al cuerpo, para molestarme a mí".

A pesar de esas declaraciones, aclaró que el noviazgo terminó por la inmadurez que ambos tenían en aquel momento. "Éramos muy chiquitos, qué se yo", concluyó Leo, acompañado en el ciclo de Telefe por celebridades como Josefina Pouso, Silvestre, Edith Hermida y Juana Repetto.

La revelación de Juana Repetto en PH, Podemos Hablar

"Vos pensá que la placenta es lo que crea al bebé en su totalidad, o sea que nada tiene más power, más hierro, más vitaminas. Ayuda con las pérdidas post parto, con la lactancia, con la depresión post parto, tiene un montón de beneficios", comenzó su descargo la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech en diálogo con Kusnetzoff, tras contar que hizo pastillas en cápsula con parte de su placenta cuando tuvo a su segundo hijo. Y agregó: "Los animales nacen y se la comen y nosotros somos fucking mamíferos. Y Sebastián, a veces se levanta con resaca y se clava una (cápsula)".

"Sebastián una vez se tomó un buen vaso de mi leche, que la saqué y la tiré. O sea, la iba a tirar y se la tomó. Me dijo ‘no tiene gusto a nada’. Yo no la probé, me da asco total", reveló, dejando así dejó atónitos a los presentes en el estudio de Telefe.