Leo García mandó al frente a un compañero del Hotel de los Famosos: "Me quería hacer el amor"

El cantante aseguró que uno de sus compañeros quiso tener sexo con él. Leo García y un intercambio de palabras con Martín Salwe en el Hotel de los Famosos.

Leo García aseguró que un compañero del Hotel de los Famosos quiso tener sexo con él. El cantante lo manifestó en una charla con sus compañeros del nuevo ciclo emitido en El Trece, lanzando una frase que sorprendió a todos: "Me dijo que me quería hacer el amor por una noche". Ahora bien, ¿quién fue el hombre que le habría dicho eso al músico?

De acuerdo a lo manifestado por Leo García, fue Martín Salwe quien le reveló sus ganas de intimar con él. "Él es muy sexual, se mete en la cama de cada uno pero no en la mía porque me tiene miedo. Tiene una actitud de querer agradar todo el tiempo, de seducir todo el tiempo. Me dijo que me quería hacer el amor por una noche", exclamó el cantante. Por su parte, su compañero en El Hotel de los Famosos le respondió y negó que se lo haya dicho en serio.

"Hago muchos chistes con eso, pero es siempre en chiste. Fue en chiste, no registro el momento puntual porque fue muy a la ligera", explicó Martín Salwe, quien sorprendió a Leo García. Más allá de eso, el músico optó por no nominar a su compañero pese a que negó todo y no emitió comentarios sobre su supuesta intención íntima.

Leo García se habría bajado de El Hotel de los Famosos y se vería en los próximos días

El lunes 21 de marzo comenzó El hotel de los famosos por la pantalla de El Trece y las bajas del reality ya empiezan a acumularse, según consignaron diferentes periodistas. "Está anunciando que va a entrar a una gira", reveló Pablo Layus en Intrusos (América TV) sobre la decisión que tomó uno de los participantes del certamen en los últimos días. De acuerdo a la información de Marcela Tauro, fue Leo García quien no volvió a grabar las emisiones del programa.

Fueron varios los periodistas que en los últimos días se hicieron eco de los problemas que ya enfrentan las autoridades de El Trece debido a El hotel de los famosos, que se estrenó recientemente. Más allá de la baja del cantante, que se vería en el aire durante los próximos días, diversos participantes sufrieron heridas durante los exigentes desafíos, como fue el caso de Maximiliano "Chanchi" Estévez y Silvina Luna. Esta última inclusive recibió la recomendación de sus médicos de que deje el programa. "Se fue del hotel y no volvió nunca más", reveló Marcela Tauro sobre Leo García.