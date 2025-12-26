Le soltó la mano a Beto Casella: el panelista que decidió quedarse en Bendita y no ir a América

Panelista importante de Bendita no irá con Beto Casella a América.

El pase de Beto Casella de Bendita a América TV sacudió al mundo de la televisión y abrió una fuerte interna en torno al futuro del histórico programa de El Nueve. Tras más de 20 años al aire, el conductor decidió cerrar una etapa y encarar un nuevo proyecto, arrastrando consigo a varios de los panelistas que lo acompañaron durante años. Sin embargo, no todos aceptaron seguirlo en este nuevo desafío.

¿Cuál es el panelista que no acompañará a Beto Casella?

En medio de las especulaciones sobre quiénes integrarían el equipo del ciclo que Casella estrenará en América, desde LAM revelaron un dato clave que sorprendió a muchos: Horacio Pagani decidió quedarse en El Nueve y continuar formando parte de Bendita.

La información fue confirmada en el programa que conduce Ángel de Brito, donde detallaron que el histórico periodista deportivo optó por no sumarse al nuevo proyecto de Casella y permanecer en el canal que lo tuvo durante tantos años. La decisión marca una clara diferencia dentro del panel, que se encuentra en pleno proceso de reconfiguración tras la salida de su conductor emblema.

El pase de Casella no solo implicó un cambio de pantalla, sino también un rearmado profundo del programa. Mientras algunos panelistas ya confirmaron su desembarco en América, otros evaluaron alternativas y prioridades personales y profesionales. En ese contexto, la permanencia de Pagani en Bendita aparece como una señal fuerte de continuidad para el ciclo que ahora buscará sostenerse sin su figura histórica.

Horacio Pagani continuará en El Nueve.

Según trascendió, Horacio Pagani se siente cómodo en El Nueve y eligió la estabilidad del programa por sobre la incertidumbre de un nuevo formato. Su decisión también fortalece la idea de que Bendita seguirá apostando a mantener parte de su identidad original, incluso en una nueva etapa sin Beto Casella al frente.

Así, mientras Casella encara su desembarco en América TV con un proyecto renovado y bajo la lupa del rating, Bendita comienza a redefinirse. Y en ese proceso, la elección de Pagani de quedarse en El Nueve marca una de las primeras señales claras de cómo se repartieron las lealtades tras el pase televisivo del año.