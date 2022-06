Le desvalijaron la casa a una figura de LAM: "El susto que pasé"

Una figura de LAM contó en un móvil desde su hogar que mientras trabajaba en el programa la noche anterior le desvalijaron el departamento.

Una figura de LAM vivió un momento realmente desagradable cuando llegó a su hogar: notó el desorden que había y descubrió que le habían desvalijado la casa mientras estaba trabajando. "Estoy descompuesta y con vómitos del susto que pasé", explicó la panelista del programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV.

Se trata de Estefi Berardi, quien el jueves a la noche, mientras ocupaba su sillón en LAM, no sabía que en su departamento de Palermo dos ladrones le estaban robando sus pertenencias. En unos 10 minutos, los asaltantes se llevaron objetos de valor y le dejaron todo revuelto, pero ella se enteró recién el viernes cuando regresó después de pasar la noche en lo de su novio y trabajar la mañana siguiente en otro programa. "Me estaban robando cuando yo estaba en vivo", sintetizó la panelista en un móvil con LAM desde su hogar.

"Cuando no pude abrir la puerta pensé que se había roto la cerradura. Se me ocurre empujar y veo que la puerta se abre un poco, estaba trabada con el sillón", siguió Estefi Berardi en su relato sobre cuándo notó que le habían robado. En ese momento, la panelista entró en shock porque no sabía si los ladrones estaban todavía adentro de su departamento, por lo que decidió llamar a la policía y a su novio antes de ingresar a su casa. Cuando pudo entrar, notó rápidamente que estaba todo tirado en el piso y que se habían llevado la computadora con todos sus trabajos de la facultad, entre otros bienes.

"Entró uno por la ventana con un cuchillo. Imaginate si yo veo al tipo así, me agarra un paro cardíaco", explicó luego de contar que vio los movimientos de los ladrones gracias a las cámaras de seguridad del edificio. En las grabaciones pudo ver que los delincuentes accedieron al departamento a través del balcón del vecino, que está deshabitado y linda con un estacionamiento abandonado. Además, destacó el trabajo de la policía que se acercaron y tomaron las huellas dactilares que dejaron los ladrones en el departamento y aseguró que si los identifican, los escrachará en el programa.

"Tenía una caja fuerte trucha que me abrieron, que tenía un montón de plata pero por suerte no encontraron la otra con todos mis ahorros", cerró Berardi, agradecida por tener un "Dios aparte".

La incorporación de Daniela Cardone a LAM

Tras la renuncia de Ana Rosenfeld al programa, Daniela Cardone ocupó su lugar como invitada especial. Finalmente, Ángel De Brito le dio la bienvenida oficial y será la nueva integrante.

Antes del cierre final del programa de espectáculos emitido por América TV, De Brito anunció una importante noticia. “Vamos a comunicar que Daniela Cardone va a seguir, así que bienvenida a LAM. La pasamos genial toda la semana con vos, nadie quiere que te vayas, es la única vez que nos pasó esto”, precisó el conductor.