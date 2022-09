Le dedicó una canción a su hija y emocionó a Marcelo Tinelli: "Me mató"

Mariano Rodríguez, participante de Canta Conmigo Ahora, le dedicó su show a su hija e hizo emocionar a todos.

Mariano Rodríguez, un hombre oriundo de Lanús, se presentó a Canta Conmigo Ahora (El Trece) e hizo emocionar a todos con su performance, la cual le dedicó a su hija, quien lo estaba mirando desde la tribuna. Tanto su despliegue en el escenario como su discurso emocionaron profundamente a los miembros del jurado y a Marcelo Tinelli, el conductor del ciclo.

Mariano se convirtió en uno de los concursantes preferido por el público, no solamente por su voz sino también por su carisma y actitud en el escenario. Al terminar de cantar, todo el jurado lo ovacionó de pie. "¡La clavó en el ángulo! ¡Cómo gritaban y aplaudían todos, tremendo! Impresionante, Mariano, qué emoción", expresó Tinelli.

"Ay, hermano. Lo único que quiero decir es... Vino mi hija a verme. Mi amor, te amo", dijo el hombre, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada. Y confesó: "Me mató cuando me enteré que venía mi hija. Yo no soy un padre muy presente y ella me lo reprocha toda la vida, porque ya es grande, y lo mejor de la vida me lo perdí, que era el momento de crecimiento. Y sin embargo ella está al lado mío y me parte el corazón. Lo único que voy a decir".

Las emotivas devoluciones del jurado de Canta Conmigo Ahora para Mariano Rodríguez

"El Puma" Rodríguez fue el primero en dar su devolución y explicó que en el programa no se juzga "solamente la canción, sino el temperamento del artista, que haya suya la canción". "Tenés que sentir lo que estás cantando y demostrar que eres un artista completo. Eso es lo que importa, transmitir, hacer vibrar a la gente. Tú eres un artista, Mariano, te felicito", le dijo el cantante.

"Un artista no tiene límites, puede cantar cualquier cosa, aunque tenga un estilo propio. Vos sos un capo, porque cada vez que te presentaste, siempre la rompiste, te bailaste todo, siempre todos la pasamos re bien y sentimos tus ganas, tu humildad, tu esencia", sumó Celeste Carballo.

Rodrigo Tapari también fue uno de los primeros en pararse y le dijo unas palabras al concursante que lo hicieron quebrar en llanto una vez más. "Yo me di cuenta de que vos estabas haciendo tu show, no estabas compitiendo, la estabas disfrutando. Yo sentía algo, que estabas con esa fuerza... Y cuando hablaste de tu hija, ahí entendí todo: estabas haciendo el show para tu familia", expresó el artista, y Mariano volvió a emocionarse profundamente.