Laurita Fernández se la pudrió a la producción de El Trece: "No es gracioso"

Laurita Fernández se enojó con la producción de El Trece y lanzó un fulminante reclamo en plena transmisión del programa Bienvenidos a Bordo.

Laurita Fernández volvió a protagonizar un tenso momento en Bienvenidos a Bordo. La conductora del programa se mostró muy molesta en plena transmisión y no ocultó su bronca: se la pudrió a la producción de El Trece con un picantísimo reclamo.

En el marco de la tradicional sección de "Parecidos" del programa, Laurita presentó a un participante. "Bienvenido... ¿te anotaste o te anotaron?", le preguntó. Y el joven precisó: "Me anotaron". "Viniste por el viaje a Europa... ¿Te dicen que te parecés a esa persona?", indagó la conductora, quien no sabía a qué famoso se parecía.

Luego de que varios panelistas arriesgaran, Laurita se animó a adivinar: "¿Kobe Bryant o Michael Jordan? Los basquetbolistas...". Hernán Drago también intervino y opinó: "Es Romeo Santos". Y la presentadora de Bienvenidos a Bordo volvió a intervenir, aunque con dudas: "¿Mbappé?". El concursante lo negó y advirtió que su parecido tenía que ver con un futbolista famoso.

Laurita Fernández le hizo un reclamo a la producción en Bienvenidos a Bordo.

Finalmente, Drago logró acertar el nombre del "parecido". "Es (Nicolás) De La Cruz", aseguró el panelista, en referencia al mediocampista de River. Inmediatamente después, la producción de El Trece puso una canción famosa de "El Millonario". "El más grande sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia", entonó Hernán. Inmediatamente después, la cara de Laurita se transformó y disparó: "¿Qué hacés que lo cantás? No me parece para nada".

"Disfrutá", le sugirió de manera irónica Hernán Drago. Fernández, molesta por la situación debido a que es fanática confesa de Boca, le marcó: "No me parece para nada". Segundos después, le mostró a la producción y a los televidentes que la alfombra de Bienvenidos a Bordo es de color amarilla y el fondo es azul, en referencia a "El Xeneize".

El mal momento que Laurita Fernández vivió con El Trece

A principios de marzo pasado, en LAM (Los Ángeles de la Mañana) -ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV- Estefi Berardi se encargó de exponer la mala situación que vive Laurita en el canal del Grupo Clarín. Al parecer, la presentadora graba el programa desde las 20 horas hasta la 1AM, por lo que el trabajo es muy desgastante. Y en una de las jornadas que debió afrontar, le hicieron un pedido que la incomodó.

Según Berardi, "el equipo de ella se fue a grabar Los 8 Escalones. El horario no le gustaba porque era muy tarde. Hubo un día donde el otro programa se extendió y no le dieron tiempo a ella". En tanto, desde la producción de El Trece la presionaron para que trabajara sin tomarse un descanso: "Le dijeron 'grabá los dos seguidos con la misma ropa'. Ella lo que dijo es 'paren un poco, estoy muerta'. Lo que hizo fue encerrarse en el camarín y dijo: 'no voy a grabar sino me dan 20 minutos'".

Como consecuencia, la modelo y bailarina se negó. "Se los terminaron dando después de un lío bárbaro porque ella se puso intensa", indicó la panelista de LAM. Por lo tanto, desde la producción debieron dialogar con Laurita para que se sintiera contenida y pudiera trabajar con tranquilidad. Al parecer, todo se solucionó y las grabaciones continuaron como estaba estipulado.