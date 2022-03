Laurita Fernández pasó un mal momento en El Trece: participante la incomodó en vivo

Laurita Fernández vivió una situación muy incómoda con un participante de Bienvenidos a Bordo, programa de El Trece. Qué fue lo que le propusieron a la conductora.

Laurita Fernández volvió a causar revuelo en la TV argentina. Durante la transmisión del pasado miércoles, la conductora de Bienvenidos a Bordo vivió un mal momento con un participante, quien le hizo una picante y atrevida propuesta en pleno programa de El Trece.

En el marco de la tradicional y exitosa sección de "parecidos", un joven que decía parecerse a un famoso fue recibido por Laurita, quien al verlo manifestó: "Es igual. No quiero dar pistas. Adelante, adelante... aparte es un copado, tiene una sonrisa que te contagia".

"Lo sacan de una", indicó el joven. Tras unos minutos de suspenso, Ingrid Grudke, que forma parte de Bienvenidos a Bordo, arriesgó: "Es Paulo Dybala". Inmediatamente después, la presentadora coincidió y reaccionó: "¡Es él!". Sin embargo, el participante la interrumpió y le marcó: "Con una sola diferencia... yo estoy buscando a Oriana. No tengo a Oriana Sabbatini. Quería ver si me ayudabas a encontrarla".

Laurita Fernández vivió un incómodo momento en Bienvenidos a Bordo, por El Trece.

Ante la propuesta, Laurita Fernández le respondió: "No te puedo creer. Y bueno, algo vamos a hacer, no te preocupes". Luego, Grudke aclaró: "Yo estoy de novia". "¿Vos no?", le consultó el hombre a la conductora. Y ella se sorprendió: "¿Yo? ¿Cuántos años tenés?". Tras aclararle que tenía "23 años", sostuvo: "Pero para el amor no hay edad".

La modelo trató de profundizar la charla y le preguntó: "No, está bien, es cierto... pero en un primer encuentro, ¿qué harías por ejemplo?". Y él fue contundente: "Vamos a tomar algo, a cenar... un bar copado, tragos de autor". Y ella le marcó: "No... ya mucha gente no". No conforme con la respuesta, él retrucó: "Bueno... vino mano a mano en mi casa". Y Laurita, incómoda por la situación, concluyó: "No, bueno... voy por la del bar. Es mucho".

Laurita Fernández y el disgusto que se llevó en Bienvenidos a Bordo

El pasado 1º de marzo, Bienvenidos a Bordo -famoso formato de juegos y trivias que acompaña hace varios años al canal- marcó un flojo número en el rating de la TV argentina, por lo que se encendieron las alarmas en El Trece. El ciclo fue conducido por Laurita Fernández, quien tomó el timón luego de que Guido Kaczka anunciara sus vacaciones.

Creer o reventar, y de acuerdo a lo que indicó la cuenta de Twitter Plus Rating, el exitoso ciclo hizo tan sólo un punto de rating, por lo que se convirtió en la marca más baja en la historia de Bienvenidos a Bordo. Si bien es cierto que aquella jornada fue feriado, las autoridades de El Trece tomaron nota al respecto y planean cambios de cara a lo que viene.