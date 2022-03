Laurita Fernández fue criticada por sus gritos: "Salí"

La conductora fue acusada de hacer un gran escándalo en El Trece y sus colegas no le perdonaron la actitud.

Laurita Fernández fue acusada de protagonizar un fuerte escándalo en el detrás de escena de Bienvenidos a Bordo. Según informó Estefi Berardi, la conductora no estaría de acuerdo con los horarios de grabación de su programa y habría enfrentado a la producción. Con tono irónico, Fernández recibió fuertes críticas por su accionar y fue acusada de "exigente".

"Los 8 escalones del Millón ahora tiene dos emisiones diarias y es el producto más importante de la empresa. Entonces, el programa de Laurita tuvo que acomodar sus horarios y se hace cuando se puede. A veces de 8 a 11 de la noche, o incluso más tarde", contextualizó Berardi en Mañanísima. "Hace unos días le dijeron a ella que tenía que hacer dos programas seguidos, incluso sin cambiarse, y Laurita se plantó. Dijo 'me dan 20 minutos o no hago nada'. Y todo a los gritos. Estaba muy nerviosa", terminó de informar la panelista. Esta novedad indignó a Pampito y Carmen Barbieri quienes criticaron la actitud de Fernández.

En un principio, Carmen Barbieri se encargó de aclarar la situación y aseguró que el retraso en las grabaciones fue una situación excepcional. "Yo trabajo ahí, en el programa de Guido, y lo que pasó fue que hubo un problema técnico y por eso nos atrasamos. De hecho, teníamos que grabar tres programas y pudimos hacer dos nada más. Por eso ella entró más tarde, no por otra cosa", aseguró Barbieri. En este contexto, Pampito opinó y le aconsejó a Laurita Fernández que "no se metiera en ese terreno" porque le estaban dando "una gran oportunidad en su carrera".

"Laurita me parece buenísima, preparada, laburadora, es divina.... pero te están dando la posibilidad de conducir en El Trece, ¡No te podés quejar! Laurita, no entres en esa. Estás haciendo un carrerón pero no caigas en eso, no te ensucies así", lanzó el periodista de espectáculos. "Te están dando la posibilidad de conducir, te dan un lugar en el que quiere estar mucha gente. Si te quejás ahora... ¡Imagínate cuando hagas un éxito! Pará, Laurita, estás empezando, bajá un poco", finalizó su descargo el periodista. Por su parte, Laurita Fernández aún no contestó las críticas ni a aclaró esta interna con la señal.

Carmen Barbieri y una fuerte determinación hacia Laurita Fernández: "Que me queda a mí"

Hace algunos años atrás, Carmen Barbieri y Laurita Fernández compartieron un vínculo familiar, ya que la conductora estuvo en pareja con Fede Bal, el hijo de la actriz. Aunque los detalles del vínculo que mantuvieron ambas artistas en el marco de lo privado no salieron a la luz, la conductora de Ciudad se mostró bastante en desacuerdo con la actitud de su ex nuera.

"Si a los 30 se cansa que me queda a mi que los 66 hago tres programas por día. Pero mirá cómo exige ella eh... ¡Y lo bien que hace! Yo tendría que exigir un poco más entonces. Bueno, me parece", finalizó Barbieri irónica.