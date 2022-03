Laurita Fernández fue contundente sobre la maternidad: "No me sucedió"

Laurita Fernández se sinceró sobre la posibilidad de ser madre en el corto y el largo plazo.

Laurita Fernández pasó por Socios del espectáculo y no esquivó las preguntas sobre la maternidad que le hicieron en el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. "No me sucedió", contó con sinceridad la conductora de Bienvenidos a bordo, que desde que se separó de Nicolás Cabré no volvió a estar en pareja.

Laurita Fernández atraviesa un gran presente laboral luego de ser confirmada como la reemplazante de Guido Kaczka al frente de Bienvenidos a bordo, uno de los programas más exitosos de la pantalla de El Trece. Viendo el buen momento que vive en ese sentido la bailarina, en Socios del espectáculo le consultaron si había posibilidades de reconciliación con Nicolás Cabré, de quien se separó por última vez en enero de este año.

"No hay vuelta atrás y es una historia cerrada y terminada. Lo que no teníamos en común se resolvió en privado, es más, se había resuelto mucho antes de separarnos", contó Laurita, que también reconoció que había planes de convivencia y hasta de ser padres. De esta forma, la conductora abrió el juego para que le consultaran por sus pensamientos sobre la maternidad y qué desea ella.

"Ahora no me gustaría tener hijos", se sinceró Fernández. De todos modos, la conductora también se encargó de dejar en claro que le gustaría ser madre en un futuro: "Siempre me imaginé siendo mamá un poco más de grande. No me imaginaba a los veinte o treinta y, de hecho, no me sucedió".

"Tengo 31 años y no estoy en pareja, así que me falta bastante, faltan algunos pasos", siguió analizando Laurita, que se encuentra bastante enfocada en su trabajo de conductora y en las grabaciones de la película Papá al rescate, dirigida por Marcos Carnevale. Para cerrar, Laurita Fernández agregó: "Me veo de grande y me gustaría".

Laurita Fernández y el disgusto que se llevó en Bienvenidos a Bordo

El pasado 1º de marzo, Bienvenidos a Bordo -famoso formato de juegos y trivias que acompaña hace varios años al canal- marcó un flojo número en el rating de la TV argentina, por lo que se encendieron las alarmas en El Trece. El ciclo fue conducido por Laurita Fernández, quien tomó el timón luego de que Guido Kaczka anunciara sus vacaciones.

Creer o reventar, y de acuerdo a lo que indicó la cuenta de Twitter Plus Rating, el exitoso ciclo hizo tan sólo un punto de rating, por lo que se convirtió en la marca más baja en la historia de Bienvenidos a Bordo. Si bien es cierto que aquella jornada fue feriado, las autoridades de El Trece tomaron nota al respecto y planean cambios de cara a lo que viene.