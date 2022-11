Laura Ubfal le respondió a quienes quieren cancelarla: "No van a poder"

La periodista de espectáculos rompió el silencio tras la campaña en redes para que no forme parte del debate de Gran Hermano por Telefe.

Laura Ubfal estuvo en el ojo de la tormenta luego de algunas actitudes que fueron criticadas por los seguidores de Gran Hermano, a tal punto de que juntaron firmas para despedirla del panel del debate que se emite por Telefe. Frente a esta situación, la periodista de espectáculos habló sobre este tema y apuntó contra la gente de Twitter.

"No se dieron cuenta que el juego es adentro, yo estoy afuera. Si me quieren mandar a placa, no van a poder. Es ridículo", expresó en diálogo con el móvil de LAM, el programa que conduce Ángel De Brito por América TV. Más de 25 mil personas firmaron en la plataforma Change.org para echarla de Telefe.

"Es divertido también. Muchos quieren ser famosos a través de Twitter, algunos son divertidos y otros son agresivos, buscan odiar", consideró la polémica periodista que en paralelo conduce su ciclo en Gossip por Net TV. "Lo interesante de Gran Hermano es debatir, analizar, pelearnos bien por el contenido. Yo no odio a nadie, no se lo que es odiar. Los que miran el reality se lo toman personal", agregó Ubfal.

En última instancia, se mostró desconcertada por "tanto odio contra la gente". Ángel De Brito, su colega, se había expresado con respecto a esta situación. "Acá estoy viendo la petición de la que estoy absolutamente en contra. No solo porque no me gusta que jodan con el trabajo, sino que me parece injusto", dijo.

Explotó la interna en América TV: Ángel de Brito cruzó con todo a Flor de la V

En las últimas horas explotó la interna en América TV con el fuerte cruce que tuvieron en redes sociales Ángel de Brito y Flor de la V. "Voy a hablar libre como nadie. INCLUSO de Flor de la V", adelantó el conductor de LAM, molesto con las críticas de la presentadora de Intrusos, con quien comparte señal en el Grupo América.

El regreso de Gran Hermano a la pantalla chica argentina generó que buena parte de los programas de espectáculos se volcaran a hablar prácticamente todos los días de lo que ocurre en la casa más famosa del país. Pero también trajo polémicas tanto por lo que sucede en el interior de GH como con las determinaciones que toman desde la producción del ciclo.

Una de las más críticas con todo esto es Flor de la V, que en el comienzo de la emisión de Intrusos también aprovechó para disparar contra los programas que hablan del reality del canal de ViacomCBS. "Presten atención a cuál es la bajada de línea de Telefe, porque tienen satélites", empezó picante la conductora.

"Como el único satélite que me mueve a mí es América, yo trabajo para América así que la verdad... Libre como el viento, puedo decir lo que se me canta porque no tengo nada con nadie", agregó durísima Flor de la V. Quien recogió el guante fue nada menos que Ángel de Brito, que no dudó en salir a responderle con todo a su colega.