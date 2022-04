Las pruebas del romance entre Marcelo Gallardo y Alina Moine: se filtraron fotos

Se filtraron las fotos que prueban que Marcelo Gallardo y Alina Moine están de novios. Además, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares revelaron detalles inéditos sobre la relación entre el DT de River y la periodista de ESPN.

Marcelo Gallardo y Alina Moine están de novios. Luego de que el pasado viernes estallaran los rumores, en las últimas horas se filtraron las fotos que prueban que el entrenador de River y la periodista de ESPN se encuentran en pareja. En tanto, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares brindaron detalles exclusivos acerca de la separación de "El Muñeco" de su esposa Geraldine La Rosa.

A través del programa Socios del Espectáculo, emitido por El Trece, Lussich tomó la palabra y anunció que lograron hablar con Alina: "Sonaron los teléfonos. Fue un aquelarre. La palabra de Alina Moine... la fuimos a buscar y le preguntamos sobre esta relación. Qué contesta y qué se sabe... vamos a buscarle patas a una mesa en la que todos quieren comer". Y advirtió que ambos protagonistas fueron vistos juntos: "Sabemos en dónde estuvieron Alina Moine y Marcelo Gallardo".

Adrián Pallares dejó en claro que el asunto es sumamente complejo, teniendo en cuenta que Geraldine La Rosa -esposa del DT- negó hace unos días que está separada de Gallardo: "Es un tema muy sensible, pero nosotros lo quisimos contar con todo el respeto y en especial por la gente allegada a Alina y Marcelo, que ven en esta relación y vínculo que lleva muchos años de amor y noviazgo". Acerca de la aclaración que la expareja del entrenador le hizo a Karina Iavícoli, indicó: "Es entendible que de la otra parte digan 'nosotros, todavía estamos (en pareja)'".

Marcelo Gallardo, Geraldine La Rosa y Alina Moine, un escándalo que estalló en la farándula argentina.

Antes de mostrar las fotos que confirman el romance entre el técnico de River y Alina Moine, Luli Fernández intervino y comentó que un allegado de "El Muñeco" le confirmó la noticia. "A mí me lo contó un amigo de Marcelo (Gallardo), que por supuesto que ya no me atiende el teléfono, aunque no me bloqueó porque sigo viendo la foto. No me contesta más nomás". Y sostuvo: "Me dijo: 'Se aman profundamente, están de novios hace un montón de tiempo. Él está totalmente separado, no divorciado. Están en ese proceso. Y dijimos que su exmujer estaría en otro vínculo".

Las fotos que prueban que Marcelo Gallardo y Alina Moine están en pareja

Curiosamente, en las últimas horas se filtró una imagen sumamente llamativa: Marcelo Gallardo se tomó una foto con una camiseta de River en la que casualmente coincide con el fondo de una publicación que también hizo Alina Moine en sus redes sociales.

La foto que prueba que Marcelo Gallardo y Alina Moine están de novios.

Acerca de esto, Luli Fernández aportó un dato clave: "¿Saben dónde es ese lugar? Es el living de la casa de Alina (Moine)". Frente a esto, en Socios del Espectáculo dieron a entender que la relación entre el DT de River y la periodista de ESPN es un hecho.