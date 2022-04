Se cansó: la esposa del Muñeco Gallardo rompió el silencio y habló de Alina Moine

Geraldine La Rosa se cansó y decidió contar su verdad. La esposa de Marcelo Gallardo habló sobre el vínculo que uniría al técnico de River con Alina Moine, periodista de ESPN.

Marcelo Gallardo y Alina Moine estarían viviendo un romance fogoso. De acuerdo a lo manifestado por Rodrigo Lussich y diferentes periodistas de espectáculos, la rosarina y "El Muñeco" iniciaron una historia hace un tiempo prudencial. Sin embargo, la esposa del entrenador de River Plate rompió el silencio y la polémica aumentó a niveles estratosféricos.

La periodista Karina Iavícoli, en Socios del Espectáculo, aseguró que Geraldine La Rosa se comunicó con ella para afirmar que Marcelo Gallardo sigue a su lado y que las versiones instaladas en los medios sólo intentan "destruir" la imagen del técnico más ganador de la historia del "Millonario". Por su lado, Lussich aseguró que la realidad es que "El Muñeco" y Alina están juntos hace mucho.

"Llegó la confirmación de un noviazgo del que se habló mucho y que no está ligado a nada extra matrimonial. Marcelo y Geraldine, su ex y madre de sus hijos, se separaron hace un buen tiempo, hace años, y ahora llegó un nuevo amor", se explayó el periodista uruguayo, quien fue respaldado por su panelista Luli Fernández: “Ella me dijo que no viajó a Salta, que esa era Josefina y otro hombre que es íntimo amigo de Gallardo, pero ese fue el pie para que hablara de su propio vínculo… Yo no soy clandestina”

Siguiendo con su información, Luli Fernández agregó: "Cuando le pregunté si estaba de novia, me dejó de contestar… Raro. Ahí fui a otra fuente, un amigo cercano a Marcelo, que me dijo, textual: ‘Están de novios y se aman profundamente’. Marcelo Gallardo y su ex se separaron hace años y ahora arrancó con Alina un vínculo ultra sólido y de familia ensamblada".

Alina y Gallardo fueron vistos juntos en Salta

Hace pocos días, Marcelo Gallardo fue protagonista de una información brindada por Adrián Pallares en Socios del Espectáculo. En la misma se afirmó que fue visto con Alina Moine en Salta. Allí, River se presentó por los 32avos de Copa Argentina ante Laferrere, el pasado 9 de marzo.

"Los contactos que me quedaron en Salta me contaron que a Alina la vieron hace dos días. Alina Moine con Marcelo Gallardo en Salta, más precisamente en Cafayate", expresó Adrián Pallares. De este modo, el exconductor de Intrusos se basó en sus fuentes norteñas para afirmar que "Napoleón" nuevamente fue visto con la conductora de ESPN.