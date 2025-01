Chau a Red Bull: la multimillonaria pérdida que sufrió el equipo antes del inicio de la Fórmula 1

Bybit podía leerse en los alerones del RB20.

Antes de las fiestas para despedir al 2024, Red Bull dio a conocer la desvinculación con Sergio “Checo” Pérez y el ascenso de Liam Lawson como nuevo compañero de Max Verstappen, una decisión que le costó millones al equipo. No solamente tuvieron que pagarle una jugosa indemnización al mexicano, quien tenía contrato hasta 2026, sino que el piloto también se llevó a sus patrocinadores, principalmente todo lo relacionado con Carlos Slim, dueño de varias empresas de peso.

Por si eso fuera poco, ahora la escudería austriaca ha sufrido una nueva baja, la de Bybit, la firma de criptomonedas que se había firmado una alianza con Red Bull en 2022 por tres temporadas y que le garantizaba unos ingresos de 150 millones de dólares. Ese monto estaba dividido en 50 millones por año y el contrato se venció a finales del año pasado, pero en el equipo de Milton Keynes esperaban llegar a una renovación.

Sin embargo, la empresa de las criptomonedas, que había figurado tanto en los monoplazas como en las indumentarias de la escudería en los últimos años, optó por dar un paso al costado y salirse de la Fórmula 1. De esta manera, Red Bull perdió unos ingresos de 50 millones para esta temporada en medio del desarrollo del RB21, que verá la luz el próximo 18 de febrero en la O2 Arena de Londres.

A pesar de esta noticia, lo cierto es que Red Bull todavía tiene algunas buenas para celebrar, tales como la permanencia de Oracle, su principal socio que le otorga 100 millones anuales y que incluso aparece en el nombre de la escudería. Además, AT&T tendría la intención de aumentar su presencia en el equipo, por lo que la firma estaría dispuesta a aumentar su inversión para tener mayor presencia publicitaria en el RB21.

El pronóstico de Verstappen para la siguiente temporada

La última edición del campeonato no ha sido sencilla para Red Bull, que no pudo defender la corona entre los constructores a pesar de la conquista del cuarto título de Max Verstappen. Sin embargo, el neerlandés espera tener un 2025 mejor e incluso vaticinó que esta temporada podría tener a cinco equipos como protagonistas. “No tengo una bola de cristal, pero si conseguimos corregir algunos puntos débiles durante el invierno, volveremos a estar en cabeza. Pero no voy a hacer predicciones. Cinco equipos deberían estar luchando en cabeza”, afirmó en diálogo con Blick.