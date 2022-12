Las impresionables cicatrices de Fede Bal tras su accidente: "Estoy tajeado"

El hijo de Carmen Barbieri mostró cómo quedó su brazo tras la caída que sufrió en Brasil. Fede Bal debió ser intervenido quirúrgicamente por su accidente.

Federico Bal mostró cómo le quedó su brazo tras el accidente en parapentes que vivió en Brasil a principios de este año. El actor y conductor de televisión le puso humor a la situación que vivió en medio de una grabación del ciclo Resto del Mundo para alivianar la impresión que las imágenes podían causar.

"Tengo varias placas, tornillos, me abrieron el antebrazo. Señora no se asuste, estoy bien", señaló el único hijo de Carmen Barbieri y se pudieron ver las cicatrices de las heridas que sufrió en el accidente, así como las suturas que le hicieron en las operaciones a las que se sometió tras lo ocurrido. Bal se pronunció en diálogo con el cronista de Implacables, el ciclo que Susana Roccasalvo conduce por El Nueve, y aseguró que no tiene dolor algunos en las zonas de su cuerpo afectadas por el accidente.

El duro relato de Fede Bal sobre el accidente que vivió

"Cuando me vi el brazo y toda la sangre dije 'me llega a bombear el corazón, me llegó a desangrar y no hay manera de hacerme una transfusión' porque estaba en medio de un pueblo a muchas horas de un sanatorio grande", comenzó su relato el joven en diálogo con Flor de la V en Intrusos al regresar a Argentina. Y sumó: "Fue grave. Fueron momentos de mucho miedo sobre todo por el tema de estar lejos, de caer en un lugar bastante rústico, la guardia de un pueblito y te puede agarrar un médico que considera que te tiene que cortar el brazo y te la debo!".

Bal contó que ha soñado con la imagen del brazo ensangrentado de tanto que lo impresionó. "Estaban todos los huesos salidos, de hecho tuvimos que sacar algunas cosas del programa porque no se pueden mostrar en cámara. Dije 'si no lo agarran a tiempo lo puedo llegar a perder", soltó el ganador de Bailando por un sueño.

Carmen Barbieri se expresó de manera pública el día en que su hijo fue operado y enunció: "Soy un león enjaulado, pero agradecida a Dios y a toda la gente que rezó porque mi hijo hoy, que ya fue operado. No veo la hora de que todo esto pase". la capocómica viajó a Brasil junto con Sofía Aldrey, pareja de Fede Bal, cuando se enteró de lo que su hijo había vivido.