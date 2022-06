Las exigencias de Mirtha Legrand a Adrián Suar y El Trece

En las últimas horas, se filtró información sumamente fuerte sobre el futuro de Mirtha Legrand, que en lo que va del 2022 no pudo conducir su tradicional programa de La Noche de Mirtha o Almorzando con Mirtha Legrand. De acuerdo a lo que anticipó Luis Ventura, la conductora de TV realizó varios exigentes pedidos para Adrián Suar y el resto de las autoridades de El Trece.

El periodista especializado en chimentos y farándula hizo foco en las declaraciones de Suar sobre el conflicto con Mirtha y dio detalles de cuál es la postura de Nacho Viale, nieto de la diva y productor del programa televisivo: "En su condición de nieto y manager de la señora pidió diez días de prórroga para acordar el contrato porque hay varios puntos que desean corregir".

Asimismo, y a través de Diario Show, Ventura también marcó cuáles son las exigencias de la presentadora para volver a trabajar en la pantalla de El Trece. "El primer punto es elevar la cifra de dinero que debería percibir Mirtha en concepto de sueldo", precisó, acerca del entendimiento económico que debería haber entre ambas partes.

Por otra parte, Luis Ventura resaltó que "los porcentajes de PNTs -publicidad no tradicional- que le corresponderían a la productora" y "la distribución de los mismos adentro del programa" también son asuntos de interés de la diva y, por supuesto, que también de Nacho Viale, figura importante de su entorno.

El descargo de Adrián Suar por el conflicto con Mirtha Legrand

En diálogo con Mañanísima, el gerente de El Trece habló acerca del futuro con Mirtha Legrand y de las diferencias que hay entre ambas partes: “Espero que vuelva. Ojalá. Yo la adoro, me encantaría que vuelva ella, Juana también. Le hicimos una oferta y ahora ellos van a contestar. Ojala se pueda resolver, nosotros la queremos”, comenzó diciendo "El Chueco", quien también habló sobre el regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla chica y adelantó cómo será el formato que conducirá el líder de ShowMatch.

Analizando la situación de Mirtha Legrand, Suar dejó en claro que el tema tiene que ver con el dinero que cobrará la diva: “Es una cuestión económica, no hay otra cosa. Ojalá podamos lograrlo. El canal quiere, si ellos quieren se logrará. Y si no, me daría mucha tristeza que Mirtha no esté en la pantalla de El Trece. Es una figura para la pantalla de eltrece y sino que vaya donde quiera porque ella es de todos los canales. Es una cuestión económica nada más”.