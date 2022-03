Lapidaria definición de Esteban Lamothe sobre Amalia Granata: "Burrada"

El actor defendió a la comunidad trans ante las declaraciones de la diputada. Amalia Granata se pronunció en contra del cupo laboral trans.

Esteban Lamothe se expresó sobre las declaraciones transfóbicas de Amalia Granata y fue contundente en su descargo. El actor de La 1-5/18 apuntó trató de "burra" a la diputada provincial y aseguró que debería arrepentirse de lo que dijo.

"Es una maleducada porque debería respetar a las chicas trans de este país", enunció Lamothe sobre los dichos de Granata. La periodista había afirmado que las personas trans eran privilegiadas por la existencia del cupo laboral trans y la terapia de homonización gratuitos, cuando el primero se da porque los miembros de la comunidad trans no son contratados por su identidad de género y la hornomización es gratuita porque es fundamental para la salud mental de muchas personas trans.

"Sos trans, no tenés ninguna incapacidad para ir a trabajar y pagarte por tus propios medios tu tratamiento de hormonización", dijo Granata en diálogo con Carmen Barbieri, ignorando que el colectivo trans tiene un promedio de vida menor a los 40 años justamente por la falta de oportunidades que tienen en la sociedad.

Lamothe continuó con su descargo en un tono de enojo y soltó: "La han tenido muy difícil siempre, porque les han pegado, metidas presas, y un montón de cosas más. Y que encima venga ella a decir todo eso, me parece una falta de respeto enorme". Y agregó: "Ojalá algún día se arrepienta de haber dicho semejante burrada, porque es horrible".

La palabra de Flor de la V tras los dichos de Amalia Granata

Flor de la V le respondió a la exparticipante de Bailando por un Sueño con datos que la comunidd trans vive hoy en día. "No hay estadísticas porque claramente no formamos parte de esta sociedad. A nosotras nos cazaban. No existimos. No formamos parte de la sociedad. No tenemos acceso al trabajo por nuestra imagen", comenzó su descargo la conductora de Intrusos.

"El Estado no nos está haciendo un favor, el Estado lo que está haciendo por primera vez en más de 40 años es una reparación histórica a un colectivo que fue negado, invisibilizado y casi terminado por esta sociedad violenta y patriarcal", sumó la diva. Además, la madre de Paul e Isabella Goycochea informó que el 90% de las mujeres trans se prostituyen, no por elección, sino porque no tienen otra alternativa.