LAM: Yanina Latorre terminó su crisis con Taboada con un especial gesto

Las panelistas llevaban mucho tiempo enemistadas, pero con el emotivo momento que viven en conjunto con el final de LAM, pudieron resolver sus conflictos.

Yanina Latorre se convirtió en una de las figuras más polémicas de la farándula en los últimos años. Con su gran acceso a una amplia agenda de famosos y una personalidad bastante confrontativa, la panelista logró ganarse ese lugar tan conocido que tiene hoy en día. Sin embargo, a lo largo de los años, la mediática se ganó varios enemigos y con una de ellos tuvo que trabajar durante estos años: Andrea Taboada. Pese a conocerse que existió una gran interna entre ambas, parece que decidieron ponerle un punto final.

"Yo a Andrea la quiero un montón. Si querés te digo una sola cosa y no voy a ir a ningún lado. Yo a vos te quiero un montón, fuiste con la única que no me enojé nunca pese a que en un momento me agrediste y creo que no lo merecía", se sinceró Yanina Latorre hace una semana atrás cuando empezó la despedida en LAM. Así es como la panelista demostró querer cerrar el ciclo de la mejor manera y recuperar esa amistad que mantuvo por muchos años con la periodista. "Vos querías que yo te pida perdón por algo que no hice, pero si querés te pido disculpas, pero yo creo que vos te confundiste. Yo nunca te hubiera lastimado. Son muchos años muy amigas", cerró Latorre y dejó la puerta abierta a Taboada para acercarse a hablar con ella.

Luego de este descargo público, no volvieron a conocerse charlas entre ambas periodistas, sin embargo, esta mañana, Ángel de Brito las expuso y demostró su especial comportamiento detrás de cámaras. "Hasta el año que viene, al final se querían", escribió el conductor de El Trece en sus historias de Instagram.

En este clip que compartió Ángel de Brito, se puede ver a Yanina Latorre, Andrea Taboada y Mariana Brey unidas en un tierno abrazo. De esta manera, las periodistas demostraron que se tomaron el tiempo para hacer las pases y terminar con aquella situación que alimentó a la polémica del programa por tanto tiempo.

La despedida de Yanina Latorre: un cierre temprano

Pese a que Los Ángeles de la Mañana seguirá emitiéndose hasta el 31 de diciembre, Yanina Latorre se despidió del programa definitivamente, ya que tenía planeado un viaje familiar. De esta manera, la panelista no continuará hasta el fin oficial del show que alcanzó seis exitosas temporadas.

Por otro lado, Yanina también vivió un momento de suma emoción cuando se enteró que su hija mayor, Lola, iría a pasar las fiestas sola a Uruguay. "¡Se va mi Lolita a Punta del Este! ¡Mi chiquita grande! ¡Te amo! ¡Te voy a extrañar! ¡Te espero hija!", fueron las palabras que compartió Latorre para despedir a su pequeña a través de las redes sociales.