Lali y Abel Pintos se preparan para entrar a Gran Hermano: cuándo será

Gran Hermano negocia los sorprendentes ingresos de Lali Espósito y Abel Pintos a la casa más famosa del país.

Lali Espósito y Abel Pintos se preparan para ingresar en la casa de Gran Hermano, según reveló Ángel de Brito en las últimas horas en LAM. "Las chicas mueren si ingresa Lali", adelantó el periodista de espectáculos sobre la sorpresa que tienen en mente para los hermanitos la producción del exitoso reality de Telefe.

Gran Hermano es sin dudas el producto más exitoso de la señal de ViacomCBS en los últimos años. Con un promedio superior a los 20 puntos de rating, el reality se convirtió en un suceso de la televisión argentina que no solo hizo crecer a los programas que siguen todo lo que pasa en la casa más famosa del país sino que también provocó muchos movimientos en sus competidores, que buscan la forma de robarle espectadores de la forma que sea.

Pero la producción del reality, que terminará en marzo próximo con una gran final en el Teatro Gran Rex, ya está organizando el ingreso de dos máximas figuras internacionales de la música, según contó Ángel de Brito en la emisión del viernes de LAM. "Podría ser uno o dos. Están charlando con dos artistas", reveló el conductor del ciclo de espectáculos de América TV.

Se trata nada menos que de Lali Espósito y Abel Pintos, aunque aún no hay certezas: "Por el momento, no se sabe cuándo será, pero es algo que ya están organizando". Cabe recordar que en ediciones pasadas de Gran Hermano ingresaron celebridades como Chayanne, Ricardo Montaner, Maru Botana y hasta Diego Armando Maradona, entre muchos otros.

"Si a mí me preguntan a cuál es los dos elijo... te digo Lali. ¡Hace un gran fiesta y la pudre!", concluyó Ángel de Brito respecto a la posibilidad de los ingresos. Hace unos días, inclusive Santiago del Moro mencionó al aire que estaban "esperando" a Lali Espósito. Vale destacar que se piensa en estas dos figuras dado que ya están asociadas a Telefe: mientras Abel Pintos transmitió uno de sus shows por la pantalla de la señal, Lali es parte del jurado de La Voz Argentina.

Lali Espósito reveló la vergonzosa razón por la que no va a velorios

La cantante y actriz, en el último tiempo, está brindando una serie de entrevistas y fue a España donde tuvo una charla en Movistar Plus+. Entre risas y con algo de vergüenza, Lali Espósito contó el ridículo que le tocó vivir en medio de una difícil situación. "Fuimos a un funeral, que estaba todo bien, porque ya era un abuelo, no era una cosa trágica”, dijo Lali. En ese momento, reveló: "Primero uno entra compungido, dije ‘lo siento, lo siento’, hablás bajito, y ya todo eso me causa gracia. Había buena onda porque el señor ya era mayor y estábamos esperando que se muera un poco”.

Mientras contaba la situación, Lali cada vez se sonrojaba más y llegó a contar un momento terrible en medio del velorio. Después de esa sonrisa, una familiar de hombre que se había muerto se acercó a la cantante y, según Lali, les lanzó: "Yo sé que todos estábamos esperando que papá muera, pero tampoco para que se estén cagando todos de risa. No estamos en un teatro viendo una comedia”. Completamente avergonzada, en el mismo programa, contó: "Por esta razón no puedo ir a funerales. Si pudo evitar ir, no voy, porque me rio y me echan”.