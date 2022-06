Lali Espósito picanteó a un participante de La Voz Argentina: "Qué difícil"

Lali Espósito le hizo un fuerte comentario a un participante de La Voz Argentina en una nueva edición del reality de canto de Telefe. El video del incómodo momento que se vivió.

Lali Espósito dio que hablar en una nueva edición de La Voz Argentina 2022, exitoso reality de canto. Durante la transmisión del pasado miércoles 14 de junio, la cantante puso incómodo a un participante del programa de Telefe con un comentario muy picante.

Nicolás Robul, joven de 21 años de la provincia de Santa Fe, cantó "Wadu Wadu" de la mítica banda Virus e hizo vibrar a Lali y Soledad Pastorutti, quienes no dudaron en darse vuelta de sus respectivos sillones para tratar de captar su talento musical.

Luego de que terminara de cantar, Nicolás fue muy bien recibido por la cantante de 30 años, quien lo llenó de elogios: "Qué buena voz que tenés. Che, Nico, me encantó tu propuesta. Dentro de la canción mostraste un montón de facetas de tu voz, de colores de tu voz, que me hacían flashear. Yo dije: 'Cantá un tema de Elvis'".

Ricardo Montaner intervino y le comentó: "¿Estás contento?". Sí, respondió el participante. "¡Sonríe, pues!", le marcó el cantautor. Lali volvió a intervenir y le dedicó unas palabras al concursante: "Fue un momento top. Después, al final, estabas con la voz como para afuera. Todo lo que mostraste dentro de la canción a mí me gustó mucho. Tenés un color de voz de los que me gustan así como súper pop y que podés rockear, hacer muchas cosas".

Lali Espósito le hizo un inesperado comentario a un participante de La Voz Argentina.

"Siento que mi equipo es el equipo para vos... giré porque, más allá de mi gusto personal, lo que representa el equipo que estoy armando necesito una voz tan versátil como la tuya. Por eso te invito a estar en este equipo. Ojalá que me digas que sí porque podemos tener repertorio y presentaciones dentro de este show increíble con vos", le propuso Espósito. Aun así, Nicolás Robul no hizo ningún tipo de expresión al respecto y se mostró muy serio pese a los elogios.

El picante comentario de Lali Espósito a un participante de La Voz Argentina

Lali Espósito: "Ay, sos muy indescifrable, eh. ¡Qué difícil es! Igual es lindo eso también".

Soledad Pastorutti: "A mí me gustan este tipo de personajes. Perdón que te lo diga así, la gente que es...".

Ricardo Montaner: "... introvertida".

Soledad Pastorutti: "Es introvertido, pero cuando se sube al escenario se lleva al mundo por delante. Generalmente viene de la mano del rock y de voces como las tuyas. Rebeldía, llamalo... me encanta. Siempre me doy vuelta con voces como las tuyas. Y sobre todo con el rock and roll. También me pasa algo cuando escucho estos ritmos, me divierte, me acelera el corazón y me da vida. Lo que quiero decirte en resumidas cuentas es que me encantaría que estés en mi equipo. Yo no pensé en ninguna estrategia. Realmente te elijo porque me gustó mucho".

Lali Espósito: "Flaco, dale, dale...".

Nicolás Robul, participante de La Voz : "Significa una banda todo esto que me están diciendo estos grosos".

Soledad Pastorutti: "La piba o la veterana. La chica o la más grande".

Nicolás Robul, participante de La Voz: "Voy a elegir a Lali".

Lali Espósito le dio su teléfono a un participante de La Voz Argentina

El participante, Alexis Pey, no tuvo una noche lograda en su performance vocal, por lo que ninguno de los jueces de La Voz Argentina se dio vuelta para incorporarlo a su team. "¡Verga! ¡Guapo el hijo e puta!", soltó Ricky Montaner debido a los hegemónicos rasgos del joven que se presentó en el ciclo de Telefe.

"Trajiste una propuesta muy copada, pero con todo el respeto, no fueron atinadas las decisiones que tomaste, ninguna iba a un buen fin. Te quiero decir un montón de cosas, pero no puedo acomodar las ideas porque sos muy lindo", soltó sin tapujos la protagonista de series como Casi Ángeles y Esperanza Mía. Para rematar su intento de conquista con el cantante, Lali comenzó a decir su número de teléfono al aire cuando el joven se iba del escenario, aunque no lo dijo por completo.

Por su parte, La Sole le dedicó unas palabras de aliento a Alexis y le aseguró que tiene talento: "Tu voz me gustó mucho, hubo momentos de desencuentro con la afinación, pero lo que te pasó a vos acá, nos pasa a la mayoría y no es grave". Por su parte, y mediante una publicación que hizo en su Instagram, el concursante escribió: "Un tropezón no es caída. Muy contento de haber podido participar, todavía veo esto y me río. No fue mi mejor interpretación pero no bajo los brazos. Mi sueño es ser artista y esta fue una prueba para ver qué es lo que tengo que mejorar y aprender. Agradecido por toda la buena onda de los jurados".