Lali Espósito dejó entrever su romance con un artista español: "El argentino es medio flojardi"

La cantante y jurado de La Voz Argentina realizó una confesión en vivo que sorprendió a todos.

Lali Espósito dejó a todos atónitos por una serie de comentarios hechos en La Voz Argentina. Mientras comparaba sus citas entre argentinos y españoles, deslizó quién es su actual pareja tras algunos rumores filtrados días atrás.

Durante unos minutos, las presentaciones en el certamen fueron a un segundo plano en La Voz Argentina por Telefe. El jurado conformado por Lali Espósito, Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti comenzó a debatir sobre cómo son los argentinos en las citas.

En este contexto, Lali Espósito fue contundente cuando aseguró que tuvo mejores salidas con españoles que con argentinos. La discusión empezó cuando Elena, una cantante cubana, deslumbró a todos en el programa. "Hace siete años que vivo acá, me casé con un argentino. Ya me divorcié", expresó.

Allí se armó el debate con opiniones cruzadas y fue la cantante del hit Disciplina quien tomó la palabra. "¿Qué pensás de los argentinos? Hablando románticamente", preguntó curiosa. "Buenos, pero están medios flojos, quieren todo rápido", respondió Elena.

"Eso digo yo, acá somos precoces. Como que ‘vamo a lo bife’", lanzó Lali entre risas. Luego de que sus compañeros de jurado intentaran convencerla de que no era así, la ex Casi Ángeles se mantuvo firme en su postura: "Yo que tuve la dicha de estar un ratito en otro lado, te cuento de qué me di cuenta: hay varias patas flojas en las citas con los argentinos. No hay remate en lo que estoy diciendo".

Hace unos días, se filtró el romance de Lali Espósito con el artista español Rels B, y justamente sobre citas con españoles se refirió para darle la derecha a los hombres del Viejo Continente. "Es un poco cierto... me pasó teniendo citas en otros países, como ser España. Salí con muchísima gente. Es verdad que en la comparativa, el argentino a veces es medio flojardi". cerró.

Las calientes vacaciones de Lali Espósito con un reconocido rapero

Lali Espósito se tomó un descanso de la rutina laboral, se fue de viaje junto a un reconocido rapero de renombre internacional y compartió las imágenes de sus vacaciones calientes. La miembro del jurado de La Voz Argentina sorprendió a sus seguidores al publicar una seguidilla de imágenes en las que se la ve muy bien acompañada.

A través de su cuenta personal de Instagram, Lali Espósito dio a conocer algunos momentos de su viaje. "Caña, caña, caña, la cosa se pone ruda", escribió la vocalista para acompañar el carrete que publicó en sus redes, la frase es parte de su último lanzamiento musical "N5". Pero lo más curioso es la persona que está con la artista durante sus vacaciones. Aunque ninguno de los dos subió fotos juntos, las que compartieron fueron suficiente para asegurar que lo están.

El rapero que está con Lali es nada más ni nada menos que Rels B, es un compositor y productor musical español. Con nueve producciones musicales propias, como Boys Don't Cry lanzado en 2016 o La Isla LP lanzado en 2020, está considerado como uno de los grandes valores de la "nueva ola del hip hop español". El artista europeo publicó un video que filmó la vocalista argentina y a pesar de que no se la ve en las imágenes se escucha su inconfundible voz detrás de cámara.

Si bien es la primera vez que dejan entrever que tienen una relación cercana, es probable que se hayan conocido durante el período que la artista argentina se radicó en España para grabar Sky Rojo. Hasta ahora, ninguno de los protagonistas se expresó al respecto de la cercanía que evidenciaron en las redes.