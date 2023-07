Lali Espósito contó la verdad de su polémica con Nacha Guevara: "Jamás"

Lali Espósito rompió el silencio sobre su enfrentamiento con Nacha Guevara, tras las polémicas declaraciones de la artista de 82 años.

Lali Espósito habló sobre su polémica con Nacha Guevara y reveló detalles desconocidos sobre su enfrentamiento. Todo comenzó cuando la histórica cantante criticó a la industria musical actual y apuntó directamente contra Lali, a quien acusó de haberle faltado el respeto. Desde entonces, se desató un tenso ida y vuelta entre ambas figuras y, finalmente, Nacha le pidió perdón. Ahora, la exestrella de Casi Ángeles aceptó las disculpas y contó toda su perspectiva sobre la situación.

La controversia se inició cuando Nacha dijo: "Hay algunas mujeres interesantes en el mundo de la canción, no así en general con los hombres. De Nicki Nicole, por ejemplo hay cositas que me gustan... Ensayé una canción de ella, Plegarias. Y sí, me gustaría colaborar con ella, pero estas personas están muy ocupadas. También pensé en llamar a Lali para la canción Andate al Carajo, pero nunca contestó, por ejemplo”. Y sobre Lali, opinó: "Están muy subidos al caballo, parece. Después se deprimen, chicos”.

En respuesta, Espósito publicó una filosa indirecta en sus redes sociales, citando su canción Obsesión: “Talk talk talk, pura mierda bb. Yo yo yo tiro flores bb”. Ante esto, Nacha le pidió disculpas y luego Lali se comunicó con Ángel de Brito y habló a fondo sobre el tema. "Lali me respondió hace un rato", anunció el conductor de LAM (América TV) en su cuenta de Instagram.

Acto seguido, mostró el mensaje que Espósito le mandó: "Le tomamos las disculpas. A mí jamás me llamó ni escribió por eso no entendí el reclamo. Peeeero todo mega con la gran Nacha!'". Además, Lali aseguró que Nacha jamás se había contactado con ella para proponerle una colaboración: "Me fijé en mis redes a ver si a mí se me pasó ver un mensaje porque no tengo notificaciones pero nop. No sé con quién habrá hablado que dice que no he contestado", cerró.

Historia subida por Ángel de Brito a su cuenta de Instagram.

El pedido de disculpas de Nacha Guevara a Lali Espósito en medio de la polémica

Por su parte, Nacha le pidió disculpas a Lali a través de un video que le envió a De Brito. “En primer lugar, y es lo que me importa: si ofendí a alguien, perdón. No fue mi intención, no es a lo que yo me dedico, ofender a la gente, así que si tuve una frase inapropiada, te pido disculpas, Lali. Que es a quien le tengo que pedir disculpas, finalmente, y a nadie más. Mi intención cuando se te llamó era cantar una canción que por suerte la estrenamos hace pocos días y ya es trending en todas las plataformas, estoy feliz con eso”, aseguró la diva al comienzo del video.

En esta línea, le explicó a Lali que le interesa colaborar con ella porque considera que es diferente a las demás artistas de su generación: “Pensé en vos porque, de las cantantes jóvenes, sos la que me parece la más rebelde, la más independiente y la más auténtica en muchas cosas. Y esta es una canción que requiere de una fuerza especial para poder hacerla. Así que esa fue mi intención, invitarte a cantar conmigo. Sigue en pie, me encantaría que lo hicieras. Y si no, está todo bien".