Lágrimas en la televisión por la noticia menos pensada de la salud de Jorge Lanata: "Está"

Jorge Lanata y una revelación impensada en medio de su delicado cuadro de salud.

Jorge Lanata es uno de los periodistas más influyentes de la televisión argentina y su salud mantiene en vilo al mundo del espectáculo tras su internación en junio de 2024 en el Hospital Italiano, centro médico donde todavía se encuentra asistido. En las últimas horas, una noticia salió a la luz y causó gran impacto en el ambiente en medio de su delicado cuadro.

En junio de 2024, Jorge Lanata ingresó al Hospital Italiano por haber tenido un paro cardíaco y desde allí, permaneció en el centro médico en la unidad de Terapia Intensiva con un estado de salud complicado, a tal punto de que estuvo al borde de la muerte. En medio de algunas intervenciones quirúrgicas que debió someterse y el escándalo entre su esposa y sus hijas, se dio a conocer una noticia inesperada.

"Le van a poner un botón gástrico para poder trasladarlo, es algo que pidió el centro porque es necesario para su tratamiento. Es un milagro realmente después de todo lo que pasó. Calculo que martes o miércoles se lo estará llevando al otro centro", reveló Bárbara Lanata, una de las hijas del conductor, quien dialogó con el programa Socios del Espectáculo. "Está despierto. Esta semana estuve enferma y no pude ir por un posible contagio. Hice videollamada, me preguntó si había tenido fiebre, habla poco, por momentos está ubicado y por momentos no, pero avanza bien", agregó.

Esta noticia sorprendió a todos porque la delicada salud de Lanata se manejaba con máximo hermetismo y solo se daban a conocer las distintas operaciones que tuvo que hacerse debido a su cuadro. "Fueron 5 meses de montaña rusa con picos muy abajo y también otros muy arriba. Estuvimos esperanzados, después retrocedimos pero mejor", expresó Bárbara, quien además se refirió al conflicto con Elba Marcovecchio, la esposa de Jorge: "Mi papá no sabe nada de eso porque hablamos de pavadas. No quiero andar contando detalles pero no retiene demasiado".

Radio Mitre confirmó que va a pasar con el programa de Jorge Lanata: "Mentira"

El periodista Jorge Lanata sigue con su recuperación luego de un año muy difícil en cuanto a su salud y mientras el conductor peleaba por su vida corrieron muchos rumores sobre su continuidad en Radio Mitre y su sueldo en el medio.

En ese contexto, a sabiendas de que el conductor de Lanata Sin Filtro aún tiene un tiempo por delante para seguir recuperándose y que no volverá a los micrófonos en el corto plazo, el gerente de noticias y programación de la radio, Jorge Porta, aclaró la situación de Lanata.

Primero se refirió a la continuidad del programa hoy conducido por Jessica Rossi y respaldó los dichos de la ex pareja de Jorge Lanata y productora del programa: "Andrea Rodríguez dijo que hasta el 31 de enero el programa va a estar”.

Además, aclaró los rumores sobre la posibilidad de que le cortaran el pago del sueldo al periodista. “Eso es una mentira. Sigue cobrando, siempre. ¿Cómo se va a cortar?”, enfatizó Jorge Porta, gerente de noticias y programación de Radio Mitre.