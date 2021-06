Lágrimas de cocodrilo: Viviana Canosa lloró por los muertos de COVID-19

La conductora macrista y antiderechos Viviana Canosa lloró al aire de su ciclo Viviana con vos (A24) por todas aquellas personas que murieron de COVID-19 y por quienes transitan el dolor de haber perdido a un ser querido por dicho virus. El llanto fue tan solo un par de días después de que menospreciase la labor de los trabajadores de la salud, cuando declaró que "los médicos tienen más miedo que los pacientes".

El miércoles pasado se reportaron 587 fallecimientos como consecuencia de la enfermedad que afecta a todo el mundo, el coronavirus. En medio de una entrevista a Matías Almeyda -quien perdió a su padre por complicaciones derivadas del COVID-19- se quebró en llanto y confesó: “Hoy estoy también haciendo el duelo que no pude hacer nunca por la muerte de la abuela de mi hija Martina, Berta”.

"Toda la gente en sus casas está haciendo un duelo. Todos perdimos a alguien y no lo pudimos despedir. A mí no me importa llorar en televisión. Me parece que esto es amor y familia. Que esto es Dios y que esto es estar cerca del otro”, remarcó, Canosa, férrea opositora de las medidas de cuidado sanitario implementadas por el Gobierno de Alberto Fernández.

Sobre la vuelta a las restricciones más ajustadas, Canosa había manifestado: “La salud ¿es más importante que la economía y la libertad? La verdad, yo no lo sé. Vivir no es solo respirar. No queremos vegetar. No queremos ser un adorno. Vivir así no vale la pena, si estás preso en tu casa. Yo quiero decidir sobre mis actos”.

Viviana Canosa apuntó contra los médicos en pleno COVID: "Tienen más miedo que los pacientes"

Viviana Canosa ya demostró en reiteradas oportunidades que no tiene límites a la hora de opinar en los medios de comunicación y lo volvió a hacer. En su programa Viviana con Vos, por América 24, aseguró que en este contexto de pandemia de coronavirus "los médicos tienen más miedo que los pacientes".

La conductora de 50 años apuntó contra el personal sanitario a nivel nacional, que desde mediados de marzo de 2020 viene luchando incansablemente contra la enfermedad que tiene en jaque al mundo. Todo sucedió cuando entrevistaba al médico Edgardo Trevisonno con relación a los dos nuevos síntomas que el Ministerio de Salud incluyó en el listado para definir un caso sospechoso de coronavirus: la rinitis y la congestión nasal.

“Los médicos tienen más miedo que los pacientes. Es la persona a la que uno va para que le genere confianza, no miedo... Está todo mezclado: quien tiene mocos, quien tiene COVID, quien una neumonía”, disparó Canosa de manera insólita en el diálogo virtual con el especialista.

Sin embargo, no terminó allí y fue muy despectiva con otros sectores de la sociedad también: "Para mí, después de la pandemia hay mucha gente que no va a estar más, alguna por elección y otra por hija de p... Y perdón por el término, pero yo veo gente en la televisión, médicos, infectólogos, políticos, que trabajan de llevarle pánico a la gente, trabajan de perversos, de cínicos". Basándose en lo que según ella es "el discurso del miedo", argumentó sobre el final que "por eso yo no suelo invitar a muchos médicos".