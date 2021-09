La Voz Argentina, semifinales: cómo son, quiénes quedan y cuántos pasan a la final

Arrancan las instancias finales de La Voz Argentina, el reality de canto que es un éxito de Telefe.

La Voz Argentina está llegando a su fin y este miércoles arrancan las semifinales del reality. Los participantes que clasificaron en cada equipo deberán enfrentarse por un lugar en la esperada final, con un show en vivo en el estadio Movistar Arena. Repaso por todos los que siguen en carrera, cómo sigue la competencia y cuándo se termina. En el episodio de hoy se presentará el Team Mau y Ricky, el último que falta para definir quienes pasan a la semifinal. Luego, rápidamente se dará paso a la próxima instancia del juego. Por el momento los clasificados de cada equipo son:

Team Lali

Santiago Borda

Nicolás Olmedo

Paula Chouhy

Team Montaner

Steffania Úttaro

Ezequiel Pedraza

Ignacio Salá

El dúo de los hermanos Denis y Axel Ortiz

Team Soledad

Alex Freidig

Luna Suárez

Francisco Benitez

Team Mau y Ricky (falta definir quiénes pasaran a semifinales)

Magdalena Cullen

Luz Gaggi

Marcos Olaguibet

Lautaro Cabrera

Reglas de las semifinales

Durante la etapa de semifinales ya no serán los jurados los que decidan quién continúa en el certamen, sino que ahora la determinación recaerá en el público. Pero, ¿cómo hay que hacer para votar en La Voz Argentina? Es muy fácil, para elegir el público deberá bajarse la aplicación Mi telefé, y ahí podrán votar sólo a un participante por vez.

