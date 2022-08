La Voz Argentina: Lali Espósito expuso una conversación con Ricardo Montaner detrás de cámara

La cantante dio a conocer una situación sucedidas detrás de cámara con su colega. Lali Espósito y Mau Montaner contaron cómo los corrigió Ricardo en un corte.

Lali Espósito y Ricardo Montaner protagonizaron un gracioso momento en La Voz Argentina cuando la cantante dio a conocer un detalle desconocido de la relación que tiene con su colega. La voz de hits como Una Na y Disciplina contó que el padre de Mau y Ricky suele corregir a sus compañeros cuando cometen errores en sus devoluciones.

"Me encantó, la pasé muy bien. Por supuesto que hubieron (sic) cositas. ¿'Hubieron', Monta? Corregime", soltó Espósito en su devolución a dos participantes del equipo de Soledad Pastorutti y se mostró insegura de haber utilizado la conjugación correcta del verbo haber. El intérprete de Tan Enamorado le señaló a su colega que el término preciso para lo que quería comunicar era el pasado simple: hubo.

"Hubo cositas. Monta nos corrige bien cuando hacemos cosas mal, vamos a contarle a la gente", continuó Lali y luego reveló que hace un tiempo Montaner la llamó a ella y a su hijo varón menor para marcarles otra equivocación. "Estábamos en el backstage, vino Montaner y nos dijo que quería hablar en privado. Yo pensaba ‘coño de la madre, ¿qué pasó?’. Yo pensé ‘uy, estoy con uno de los hijos’, pero no, era para sumar y de la mejor manera", contó la artista que comenzó su carrera en telenovelas infantojuveniles de Cris Morena.

Lali Espósito sobre cómo combina todas sus facetas como artista

Lali se ha mostrado multifacética desde los inicios de su carrera; actriz, cantante y entretenedora televisiva. "Es como una costumbre para mí. Siempre tuve que combinar las actividades que me gustan. De pronto me pinta actuar y tengo la posibilidad de hacerlo. En este caso, en el de la pospandemia, se dio de volver a los shows", reflexionó Espósito sobre su versatilidad en diálogo con La Voz. Y agregó: "Es verdad, es mucho para un cuerpo de 1,50 y hay momentos en los que abruma tanta información. Pero me encanta este trabajo".

"Hay cosas que no se ven. El chiste de la diva no permite ver la trabajadora que hay detrás y las responsabilidades que eso conlleva. Disfruto mucho de eso también. De la producción, del detrás, del armado. Me interpela mucho eso también. Más allá de ser performer, producir es algo que me gusta mucho", continuó su descargo la artista que actualmente se encuentra al frente de la gira Disciplina Tour, con sold out en varios estadios del país, en la que hace una oda a la música pop.