La violenta frase que Manuel Urcera le habría dicho a Indiana Cubero y desató la guerra

Revelan detalles desconocidos sobre la interna familiar entre Nicole Neumann, Manuel Urcera e Indiana Cubero.

Se dio a conocer la violenta frase que Manuel Urcera, el prometido de Nicole Neumann, le habría dicho a Indiana Cubero, la hija que la modelo comparte con Fabián Cubero. De un día para el otro, Indiana decidió abandonar la casa de su madre e irse a vivir con su papá. Según trascendió, uno de los motivos principales fue el maltrato que recibió por parte de Urcera. De acuerdo con estas versiones, una frase en particular que el piloto automovilístico le dijo a Indiana hizo estallar la furia de Cubero.

Todo esto salió a la luz cuando se supo que Indiana inició acciones legales contra Nicole y su pareja por violencia intrafamiliar. A partir de entonces, corrieron muchos rumores, como que Urcera maltrataba a la niña de 14 años y que Neumann no intervino en ningún momento.

"Ha tenido comentarios muy desafortunados para con la menor que Nicole no ha sabido enfrentar como madre y ponerle un límite", aseguró Paula Varela en Socios del Espectáculo (El Trece). Y agregó que, desde entonces, "la nena ha decidido alejarse". Acto seguido, reveló la frase que el piloto le habría dicho: "Sos una mediocre. Así no vas a llegar a ningún lado".

De acuerdo con estas versiones, ese fue el detonante que hizo que Indiana tomara la decisión definitiva de mudarse con su papá y su pareja, Mica Viciconte. En tanto, Varela agregó que "la relación con la hija está complicada" y que Indiana "no quiere saber nada con la madre".

Además, reveló la jugada que Nicole hizo para enmascarar la relación que la niña tiene con su pareja: "Me comentaron que esa cartita que le hizo a Urcera, en realidad la nena escribió de toda la familia, y que Nicole decidió publicar solo la de Manu en su momento. Había otra de Mica Viciconte".

Qué dijo Nicole Neumann sobre el conflicto legal con su hija Indiana

Según informó Maite Peñoñori en Intrusos (América TV), Nicole supone que "Cubero es el que le llena la cabeza a Indiana, y que todo esto tiene un trasfondo económico". Esto podría tener que ver con la deuda en dólares que el exfutbolista tiene con la modelo y que todavía no terminaron de arreglar.

"Siente que todo lo que está haciendo él es para que Indiana se quede con él y no tenga que pasar nada de plata por ella", amplió la panelista. Más tarde, Neumann publicó una filosa indirecta en sus historias de Instagram: "When people can't control you, they try to control how people view you" ("Cuando la gente no puede controlarte, intentan controlar cómo la gente te ve").