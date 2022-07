La triste manera en que Camila Homs se enteró del romance entre De Paul y Tini: "Odio y dolor"

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel estarían juntos desde mucho antes del anuncio oficial y Camila Homs lo sabía.

Se dio a conocer cómo fue que Camila Homs se enteró del romance de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. El futbolista está atravesando una tormentosa separación de la modelo por la demanda que le inició la madre de sus hijos exigiendo una compensación económica, aunque eso parece no afectar en nada su relación con la cantante que data de varios meses.

Gustavo Méndez, panelista de Intratables, fue quien reveló que la expareja de De Paul se enteró que el deportista estaba en contacto con la artista mientras estaba transitando el embarazo de su segundo hijo. "Camila Homs descubrió que De Paul y Tini se contactaron antes que nazca su segundo hijo. Por eso el odio, tristeza y dolor. Eso es lo que dice ella en la intimidad con sus amigas", twitteó el periodista.

El panelista recordó que en diciembre él mismo anunció que el jugador de la Selección Argentina estaba saliendo con Tini, aunque al día siguiente De Paul desmintió la separación de Camila Homs. Sin embargo, días más tarde la modelo vino sola con sus hijos a Argentina donde confirmó la relación del futbolista y la cantante.

Camila Homs le dio una nueva oportunidad al amor

Desde que se separó de Rodrigo De Paul, la modelo atravesó muchas etapas, ella misma reconoció que hasta hace poco tiempo evaluaba la posibilidad de volver con el futbolista, pero que ya lo descartó por completo. Habiendo procesado eso, se dio la posibilidad de conocer a otra persona y volver a creer en el amor.

El hombre que la conquistó es Charly Benvenutto, un empresario que se ganó la confianza y el corazón de la modelo. Camila Homs aseguró: "Hoy busco que sea caballero, que me haga sentir libre, compañero, que me de amor, me haga sentir bien y me haga sentir que soy la mujer más linda del mundo". Si bien es algo que tuvo durante su relación anterior, reveló: "Sí, lo tuve pero últimamente no lo tenía con tanta frecuencia". Cabe recordar que desde sus 14 años estuvo junto a Rodrigo De Paul con quien tuvo dos hijos: Francesca y Bautista.