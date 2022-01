La triste confesión de Fede Bal: "Es un problema que tengo de niño"

Fede Bal decidió hacer público un problema personal que arrastra desde hace tiempo. El conductor de 100 argentinos dicen, a corazón abierto.

En reemplazo de Darío Barassi, Fede Bal se encuentra conduciendo las emisiones de 100 argentinos dicen y generó grandes adeptos entre los televidentes. El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal no sólo le pone su impronta al ciclo de El Trece, también se permite contar anécotas personales que son escuchadas con atención.

Justamente, una de las cosas que Fede Bal decidió revelar en el aire de 100 argentinos dicen fue su incapacidad de manejar bicicletas. "Yo conté el otro día que no sé andar en bici. No me mires con esa cara tampoco”, le exclamó a uno de los participantes del día.

Acto seguido, Fede Bal reiteró su problema para andar en bicicleta y aseguró que es un escenario que se le presenta desde su infancia: "Sí, es verdad que no sé andar en bici. Es un problema que tengo de niño, de hace muchos años. Yo sé qué garpa pero tampoco voy a llorar. ¡Basta!”.

Fede Bal hizo llorar a un participante en El Trece: "Un sufrimiento"

Fede Bal se encuentra al frente de la conducción de 100 argentinos dicen, el programa más exitoso de El Trece, debido a la ausencia de Darío Barassi, que se encuentra de vacaciones por Cancún (México). En su segunda experiencia como reemplazante, el actor y artista de 32 años hizo llorar a un participante del ciclo y el momento incómodo fue inevitable.

La tensa situación tuvo lugar a partir de una pregunta que Bal hizo durante el juego. "¿Cuándo te das cuenta que ya soltaste a tu ex?", expresó. En principio, uno de los concursantes respondió: "Cuando ya no te escribís más". Sin embargo, hubo una respuesta de Lucas, otro participante que dijo presente y que sin dudas causó revuelo: "Quizás es un poco obvio, pero cuando ya no sentís dolor en el pecho o sufrimiento...".

Conmocionado por el testimonio que compartió, Bal reaccionó: "Ay, ¡bebito! Unas ganas de abrazarlo a Lucas... no, pero ¿en serio? Ahora contame un poco de tu ex, te rompió el bichito, el corazón". Y Lucas profundizó: "Cuando era más joven, sí". "¿Se fue con otro?", preguntó el conductor que reemplaza a Barassi.