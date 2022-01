La traumática situación que vivió Denise Dumas mientras dormía: “Fue mi peor pesadilla”

Denise Dumas contó en MasterChef Celebrity una asquerosa anécdota sobre algo que le pasó mientras estaba durmiendo.

Denise Dumas, exparticipante de MasterChef Celebrity, volvió al programa por una noche para participar del reprechaje, la instancia que desafía a los exconcursantes a competir entre sí para tener una segunda oportunidad de volver al programa. Durante su aparición, contó una experiencia desagradable que vivió un tiempo atrás mientras estaba durmiendo.

En este episodio, los participantes fueron al mercado a oscuras a agarrar los productos que necesitaban. En un momento, se escuchó un grito de susto de ella mientras estaba en la oscuridad con sus compañeros. Ese grito le trajo un recuerdo a Santiago del Moro, el conductor de MasterChef: la famosa anécdota de Denise sobre el día en que le entró algo en el oído mientras dormía.

“Denise, ¿cómo andás? Bienvenida nuevamente. Se te extrañó mucho estas semanas”, la saludó. “Che, te vi gritando acá en el mercado y yo recuerdo que había leído un día que a vos te había entrado una cucaracha en…”, continuó Del Moro. “Sí. Me entró una cucaracha en la oreja”, confirmó ella.

“Un día durmiendo, me desperté con un ruido adentro de mi cabeza, que era como ‘kjkjkjkj’. Y en un momento, yo ya me quería pegar la cabeza contra la pared y a mi exmarido se le ocurre ponerme agua. Pongo agua y me sale una cucaracha. ¡Fue mi peor pesadilla hecha realidad!”, exclamó Dumas.

“Hoy cuando estabas a los gritos me acordé de la cucaracha en la oreja”, le respondió Santiago, con un gesto de impresión. En Twitter, el momento volvió a viralizarse y generó espanto entre los internautas. La primera vez que lo contó públicamente, en 2019, Denise había contado que, al verla salir de su oído, se desmayó, vomitó y se quedó sorda durante “un montón de tiempo”.

