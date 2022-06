La traición de Alex Canigia que entristeció a Locho Loccisano

Se pudrió todo en El Hotel de los Famosos y ahora Locho Loccisano la tiene más difícil. Qué pasó.

Locho Loccisano se encuentra en una posición en la cual nunca quiso volver. Por una situación vivida días atrás en El Hotel de los Famosos, Alex Caniggia le soltó la mano y rompió la alianza que tenían dejándolo completamente a la deriva.

Se dio vuelta todo en El Hotel de los Famosos. Cuando parecía que la salida de "Chanchi" Estévez disolvía todo tipo de estrategias, se juntaron dos participantes con ese objetivo, pero la ligó uno de ellos: se trata de Locho Loccisano, a quien se le vienen días complicados en la pantalla de El Trece.

Todo comenzó en la edición de este martes 28, cuando el influencer recibió inmunidad por parte de Martín Salwe, decisión que sorprendió a todos, en especial a su aliado Alex Caniggia. Ese momento fue el detonante para que el mediático se aleje y rompa definitivamente el grupo "Los Sanguinarios".

En medio del desafío de inmunidad llevado a cabo este miércoles 29 que todos realizaron menos Locho, "El Chino" Leunis le preguntó por qué creía que lo habían elegido. "Quiero descifrarlo todavía, siento que hay un poco de estrategia detrás de eso pero necesito dejar pasar unos días para decir eso", indicó.

Posteriormente, la pregunta fue dirigida hacia Alex y el conductor de El Hotel de los Famosos quiso saber el porqué de su enojo. "No, no hay porqué 'Chino'. Bah, en realidad sí pero se viene la venganza. No somos más hermanos ni amigos", lanzó.

En diálogo con las cámaras, Martín Salwe dijo que ya preveía esta situación, por lo que sostuvo: "Lo que dice Alex a pesar de todo, es la verdad. Desde el día uno que lo odia y acá estamos, en la final casi, y lo sigue odiando. Es una hermandad que nunca existió". En el cierre de la presentación del desafío, Locho tomó la palabra y se mostró desconcertado por el enojo de Alex.

"Yo no entiendo por qué se peleó conmigo, la verdad que me sorprende. Le pregunté si estaba jugando así aunque sea yo también jugaba, y me dijo que no era un juego en privado", relató. "Ya está, esta la realidad: que Alex odia a Locho", señaló Salwe.

Ex Gran Hermano fulminó a Chanchi Estévez

El Hotel de los Famosos da que hablar en personalidades por fuera de los participantes del programa y la producción de El Trece. En este caso, un ex Gran Hermano se refirió al reality show y apuntó directamente hacia "Chanchi" Estévez, a quien trató de "débil".

Actualmente se desenvuelve como cantante pero llegó lejos en la edición del año 2015 de Gran Hermano. Se trata de Brian Lanzelotta, quien dialogó con el programa Por si las Moscas por AM 1110 este lunes 27 para referirse a varios temas, entre ellos, el programa conducido por "El Chino" Leunis y Pampita.

Lanzelotta criticó duramente la decisión de "Chanchi" Estévez, quien se fue del programa semanas atrás luego de que Sabrina Carballo quede eliminada. "El Chanchi como estratega fue un quemacoco espectacular", sostuvo el ex participante de Cantando por un Sueño.

Pese a los elogios, no le gustó nada la decisión de abandonar el reality show, por lo que expresó: "Lástima que se rindió tan fácil. Parecía un jugador impresionante y terminó siendo un débil. Le ganó el juego". Se mostró un fiel seguidor de El Hotel de los Famosos y también opinó sobre otros participantes.