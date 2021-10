La trágica muerte que golpea a Silvina Luna y que impactó a Andy Kusnetzoff: "Quedé con culpa"

Silvina Luna decidió revelar detalles de la dramática muerte de su madre y dejó sin palabras a Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar, por Telefe.

Silvina Luna ofreció un testimonio sumamente impactante para miles de televidentes. La reconocida mediática y modelo visitó a Andy Kusnetzoff en el programa PH Podemos Hablar y dejó sin palabras al conductor tras revelar cómo fue la dramática muerte de su madre, con quien tenía una relación complicada.

Ante la mirada de invitados e invitadas como la conductora Tamara Pettinato, el músico Ruherking y el humorista Sergio Gonal, Silvina relató su historia personal y el calvario que aún vive por las muertes de sus padres: "Mi papá falleció de un infarto y mi mamá se fue cinco meses después. Con mi hermano estábamos haciendo el duelo con mi hermano y mi mamá empezó a somatizar todo esto. Con mi hermano pensamos que era una hipocondría y que somatizaba".

Creer o reventar, la ex participante de Gran Hermano 2001 contó que un día su madre se descompensó y que pensó que se trataba de una hipocondría: "Con mi mamá tuvimos una relación bastante imperfecta, donde nos peleábamos mucho y nos amábamos. Estaba haciendo teatro en Rosario y la interné porque se sentía mal. Iba y venía a Buenos Aires". Y con mucho dolor, reveló cómo se produjo la muerte de su mamá: "En un momento me llamó porque necesitaba que esté con ella. Yo estaba desbordada por todo el duelo de lo de mi papá. Le hablé mal, tuvimos una breve discusión y al rato me llamó su pareja diciendo que mi mamá se había descompensado".

Silvina Luna contó cómo fue la muerte de su madre en PH Podemos Hablar.

Lamentablemente, la última charla de Silvina Luna con su madre fue una discusión y, hasta el día de hoy, nunca pudo sanar aquel triste episodio: "Salí con el auto, llegué tarde y mi mamá se había descompensado. No llegué...". Luego, y frente al silencio del estudio de Telefe, Andy Kusnetzoff intervino y le afirmó: "Estaba enferma". Y la modelo señaló: "Sí, tenía un tema cardíaco, pero bueno... ni mi hermano ni yo sabíamos que no estaba muy bien y que se podía morir. Me quedé con esa culpa mucho tiempo. Lo tuve que trabajar. Me hubiera gustado llegar, darle un abrazo y esas palabras que necesitaba".

Silvina Luna reveló detalles de su relación con Fernando Gago y lo hundió

Además de contar cómo fue la muerte de su madre, Silvina Luna recordó los tiempos en los que fue novia de Fernando Gago. De manera sorpresiva, la mediática reveló: "Voy a traer un tema actual... Ahora salió todo lo de Gago y en su momento, cuando tuve una relación con él, estaba muy enganchada, pero me enteré por las revistas que se estaba yendo a España con otra chica, con Mica Vázquez".

"Tenía una relación a dos puntas con nosotras y me enteré por las revistas que estaba con ella", agregó Luna, quien expuso las malas actitudes del entonces futbolista de Boca. Inmediatamente después, Tamara Pettinato intervino y le marcó: "O sea que Gago es el peor novio que tuviste". "Ponele", le respondió, de manera tajante.