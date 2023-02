La trágica historia desconocida de Ariel: un amigo, un casamiento y "la mujer de sus sueños"

Se viralizó un video de Ariel Ansaldo previo a su ingreso a la casa de Gran Hermano. El fuerte relato del participante del reality show de Telefe.

Ariel Ansaldo se volvió viral en las redes sociales, por un video suyo antes de entrar como participante de Gran Hermano a través del repechaje. El participante oriundo de Berazategui se había filmado mientras estaba cocinando y relató una situación con su expareja que descolocó a todos.

"Hubo una vez que tenía proyectos, tenía un futuro, estuve a punto de casarme", expresó Ariel en un video casi a oscuras que grabó para sus redes sociales. Allí fue cuando confesó lo que nadie imaginaba sobre la relación entre su expareja y un amigo suyo.

"Tuve la mujer de mis sueños, el tema es que el sueño de ella era estar con un amigo mío, y bueno... el mío terminó rapidísimo. Y como esas tengo miles para contarles", reveló el participante de Gran Hermano. "Los dejo con la salmuera. Es lo único que puedo hacer: cocinar", concluyó.

El sorpresivo video despertó todo tipo de reacciones por parte de los fanáticos del reality show de Telefe. "¿Cómo no vas a querer que este tipo gane?"; "Lo quiero a Ariel"; "Que llorón que es", fueron algunos de los comentarios manifestados.

Santiago Del Moro no tuvo paciencia y se enojó con Alfa y Ariel: "Sean inteligentes"

Santiago Del Moro realizó una tensa intervención en la casa de Gran Hermano desde el piso del estudio de Telefe. La advertencia fue para Walter "Alfa" y Ariel Ansaldo, quienes volvieron a tener discusiones acaloradas, motivo por el cual les llamó la atención y los hizo hablar sobre la convivencia.

"Yo no les pido que sean amigos de hecho los amigos se los tiene en la vida, no en un programa de televisión, si se hacen amigos mucho mejor, pero sí que puedan convivir", expresó Del Moro frente a la atenta mirada de Ariel y "Alfa", quienes se encontraban con los demás participantes. Desde el ingreso del parrillero, han tenido infinidad de cruces que la casa de Gran Hermano no toleró más.

"Tengan cuidado con los límites que cruzan. Sean más inteligentes, aprendan a ponerse en el lugar del otro", indicó el conductor del reality show de Telefe. En ese momento, le cedió la palabra a Ariel, quien se mostró fastidioso.

"Estoy 70-30. Mientras tenga distancia física de él me siento bien. Hasta ayer se armó una discusión por un gesto... la casa es enorme, podemos convivir", sostuvo el oriundo de Berazategui, mientras Santiago Del Moro lo frenó para cederle la palabra a "Alfa". Cabe recordar que en la emisión del domingo 30 de enero, en medio de la cena, protagonizaron un fuerte cruce en el que Ariel le paró el carro al participante de 61 años.