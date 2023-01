La Tora tuvo una noche de pasión con Nacho en Gran Hermano y Romina la mandó al frente: "Escuché"

Romina Uhrig no se pudo dormir por los ruidos que hicieron Lucila "La Tora" y Nacho en Gran Hermano y la expuso frente a sus compañeros.

Romina Uhrig encaró a Lucila "La Tora" Villar en Gran Hermano 2022 (Telefe) luego de que la joven se pasara toda la noche besándose y acariciándose con Nacho Castañares en la habitación que comparten todos.

Si bien es algo común que las parejas se besen durante la noche en Gran Hermano, Romina le dijo a "La Tora" que no había podido dormir debido a sus ruidos y la expuso frente a todos sus compañeros. Afortunadamente, las dos se tomaron la situación con mucho humor.

"¡'Tora'! Hija de puta", le dijo la exdiputada mientras estaban en la cocina. "¿Qué? ¿Qué hice?", preguntó Lucila sorprendida. "Ahora vamos a hablar vos y yo. ¿Qué no hiciste anoche?...", le preguntó Romina, entre risas. "La Tora" aseguró que no había hecho nada, pero Romina se rió todavía más y le hizo saber que había oído todo.

"No hice nada", le contestó Lucila. "No, ya sé, no... Pero con tus manos sí", insinuó la mujer de 34 años. "No hice nada. Estamos ante 44 millones de argentinos, Romina", respondió la participante con una risa incómoda. "No me podía dormir, escuché la mano de 'La Tora'. ¿O eran las de Nacho?", preguntó la exdiputada. Sin embargo, Lucila sostuvo que no habían tenido sexo y le juró: "Boluda, no hice nada. Si nos levantamos y nos fuimos".

Romina contó en Gran Hermano cuál fue el lugar más insólito en el que tuvo sexo

Recientemente, los participantes jugaron a un juego que consistía en contar cuál había sido el lugar más raro en el que habían tenido relaciones sexuales. "No tuve relaciones... pero en un micro, con gente", confesó Julieta Poggio, y explicó que había sido de noche, cuando todos los pasajeros estaban durmiendo.

"¿Qué hiciste? ¿Cómo fue el cachengue? ¿Hasta dónde llegaste?¿Qué fue... un Carabajal? ¿Un Peteco Carabajal?", le preguntó Walter "Alfa" Santiago. "¡Cosas! No tuve relaciones. Hice cosas. No voy a decir qué", respondió Julieta, bastante molesta por sus preguntas. Fue entonces cuando Romina contó que una vez había tenido sexo en un colectivo, a lo que Julieta respondió que eso era peor que un micro, ya que en un micro la gente duerme, pero en un colectivo no. Luego, Romina se acordó de otros lugares en los que había tenido relaciones y sorprendió a sus compañeros: en una playa, en un ascensor y en una estación de servicio.