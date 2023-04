La Tora de Gran Hermano devastada por la agresión que sufrió Mora: "Te juro"

La exparticipante de Gran Hermano lloró durante una trasmisión de Twitch. La joven no pudo contener las lágrimas al escuchar el audio que le envió su excompañera Mora.

Lucila "La Tora" Villar en su paso por la casa de Gran Hermano demostró ser una persona muy sensible y temperamental. Y fuera del reality su personalidad le volvió a jugar una mala pasada: durante un stream escuchó un violento relato de su excompañera Mora y lloró en vivo.

En una transmisión en su canal de Twitch, la Tora reprodujo el audio que le envió su amiga para contarle la desagradable experiencia que tuvo en la puerta de un boliche. “Estábamos con mi grupo de amigos pidiéndole a los chabones que se vayan, que nadie les quería pegar, solo que se vayan”, sostuvo la misionera y agregó: “Los del boliche medio que se hicieron los boludos”.

La ex GH, con una evidente gesto de indignación, le volvió a darle play al audio. “Nosotras no nos queríamos meter porque si ya nos habían pegado, imaginate”, agregó Mora. “Encima cuando le dijimos al chabón que le había pegado a una mujer, nos dijo: ‘si quiero las cago a palos’”, añadió.

A continuación, Lucila expresó no sólo su sorpresa sino también su disgusto: “Realmente agradezco no haber estado porque te juro que iba a ser noticia en todos los portales”. “Yo en esas cosas me desconozco”, afirmó. Y aunque manifestó no estar a favor de la violencia, Villar reflexionó: “Qué bronca me da. Son una manga de cagones. Obviamente no hay que reaccionar con violencia, pero a mí me llegan a tocar a una de mis amigas y le rompo la boca”. El relato la impactó de tal forma que se puso a llorar.

Nacho se hartó y le respondió a un fan que atacó a La Tora

Nacho Castañares fue uno de los finalistas de Gran Hermano y, además de una casa, se llevó una pareja. El joven comenzó una historia de amor con "La Tora" dentro de la casa más famosa del país y la relación continúa viento en popa en el exterior.

El exfutbolista está enfocado en continuar su carrera como streamer, tras su incipiente experiencia antes de ingresar al programa de Telefe. Los seguidores que ganó son una gran base para su proyecto, pero la popularidad también tiene sus lados negativos: hay algunos usuarios que todavía no ven con buenos ojos a su pareja y se lo hacen saber.

Cansado de las agresiones, le contestó a un fan que le dijo "vieja" a su novia. "La gente amaba a un chico de 19 años que era honesto, genuino, inteligente y que luchaba por encontrar su camino en la vida. Quedate como estás. Disfrutá de tu juventud y no dejes que viejas como Lucila te cambien para convertirte en una mediocre como ella", le dijo un usuario.

De inmediato, el joven se exaltó y subrayó: "¡Eh! No la bardeen a Lu, nada que ver. Posta que no, no me gusta que la bardeen así que basta. Pensé que empezaba todo bien pero esto no". Días antes, vivió una experiencia similar y pensó que la situación ya estaba aclarada.

"Chicos, fuera de joda. El otro día les dije... No bardeen, bolu... Posta lo estoy diciendo, ya hablamos de esto. Todos me dijeron que tengo razón", sostuvo. "Me quieren ver y escuchar a mí pero no por eso tienen que bardear a Lu. Posta les digo. Tampoco les pido que pongan 'Hola, Lu, te amo' pero no es para que bardeen. Lo habíamos hablado antes y todos dijeron 'fuera malas vibras, charlemos bien'. Yo no entiendo. No está bueno para Lu ni para nadie", finalizó, visiblemente molesto..