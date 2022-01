La Tigresa Acuña quedó afuera de MasterChef Celebrity por segunda vez

En una noche atravesada por las recetas con café, la boxeadora no cumplió las expectativas y terminó por convertirse en la eliminada de la noche en MasterChef Celebrity.

Este domingo 16 de enero, fue el primero de gala de eliminación en MasterChef Celebrity tras la semana de repechaje. Lo cierto es que, a esta altura del certamen, el jurado se encuentra más exigente que nunca, por lo que los participantes tienen que dar lo mejor de ellos para convencerlos. Sin embargo, en esta jornada, hubo un platillo que no cumplió las expectativas y dejó afuera a “La Tigresa” Acuña.

Luego de ganar el desafío en MasterChef A La Carta y convertirse en la tercera participante en volver a la competencia, junto a Denise Dumas y Juariu, la boxeadora se despidió por segunda vez del programa. Conmovida y un tanto emocionada por su salida, Acuña dedicó unas palabras a sus compañeros y al jurado

“Quiero agradecerles a todos, me sentí super bien. Yo sé que el que más me va a extrañar acá es Germán Martitegui, porque nadie le va a decir las cosas como le digo yo”. Mientras tanto, quienes se salvaron de la eliminación fueron Tomás Fonzi, Mery del Cerro, Mica Viciconte y Luisa Albinoni. Asimismo, Malena Guinzburg logró incorporarse a la competencia en la jornada de este día, ya que el jurado le dio la oportunidad de ingresar a MasterChef Celebrity si preparaba dos recetas excepcionales que demostraran sus ganas de formar parte del programa. Así es como, luego de deslumbrar al jurado con sus platillos tanto dulce como salados, la humorista logró entrar al certamen.

El desafío de esta noche de MasterChef Celebrity consistía en preparar recetas con café dulces o saladas, según lo que había dispuesto el azar en la isla que eligió cada participante. En el caso de la boxeadora, a ella le tocó como consigna hacer una receta salada incorporando el café. Pero con un platillo de creps de verdura y vinagreta de café, “La Tigresa” Acuña no cumplió con las expectativas del jurado y terminó por abandonar “las cocinas más famosas del mundo”.

“Un placer enorme haber participado en este hermoso programa. Aprendí muchísimo, pero todo tiene un comienzo y un final”, escribió la boxeadora en su cuenta de Instagram la primera vez que quedó eliminada y remarcó sus ganas de retornar en el repechaje. Sin embargo, la despedida de Acuña es oficial, ya que no hay más instancias de segundas oportunidades.

La gran invitada de la noche

Cuando inició la velada, llamó la atención la presencia de Dolli Irigoyen en el lugar de jurado. Lo cierto es que la famosa cocinera no fue invitada como un cuarto puesto a forma de invitación, sino que se encontraba en reemplazo de uno de los fijos: Donato de Santis.

Según explicó Santiago del Moro, el cocinero italiano se había ausentado en esa jornada ya que había sido contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus, por lo que se aisló por precaución hasta obtener los resultados de su test.

Ausencias y consecuencias en MasterChef Celebrity

Dentro de la jornada de eliminación, no solo destacó la ausencia de Donato de Santis, sino que también hubo otros dos participantes que no se presentaron en la noche de MasterChef Celebrity.

Por un lado, Joaquín Levinton no estuvo junto a los mejores de la semana arriba del balcón, ya que, según contó Del Moro, el cantante también fue contacto estrecho de coronavirus por lo que no pudo formar parte. En los últimos días, se confirmó, de forma particular al certamen, que Levinton había dado positivo, por lo que en la próxima semana Ernestina Pais ingresará para reemplazar al cantante en lo que se recupera.

Por otro lado, Denise Dumas también estaba sentenciada a la eliminación, pero por motivos personales no pudo asistir. De este modo, el conductor aseguró que la mediática “pasa derecho a la gala de eliminación de la semana próxima”.