La tétrica confesión de El Conejo en Gran Hermano: "Lo pasé por arriba con el auto"

Alexis, el participante apodado "El Conejo", se abrió ante sus compañeros en Gran Hermano y contó una tétrica historia que vivió tiempo atrás.

Una tarde de pileta en Gran Hermano (Telefe) se convirtió en el escenario de una historia de terror contada por Alexis, "El Conejo". El participante -que en su presentación se describió como "muy alzado"- contó los detalles de la vez que atropelló a un hombre que trató de atentar contra su vida.

Frente a sus compañeros en la pileta, Alexis contó la tétrica historia de como un viaje en auto junto a un amigo se convirtió en un viaje de pesadilla: "Acompañaba a mi amigo a una canchita. Él no se acordaba donde era. Llegamos a un puente angosto que después se ensanchaba, cruzamos, y viene un loquito y le preguntamos: '¿sabe dónde está la cancha?'. Nos dice que a 300 metros. Vamos y nos encontramos con terreno de ripio. 'Acá nos mandaron al muere', dije'".

Cuando decidieron emprender la vuelta, un auto volvía de frente y ese fue el inicio del aterrador encuentro con el peligro: "Estaba re cagado mal. El auto nos hacía señas de que no volvamos. Nosotros giramos en u, nos decían que no volvamos. Antes de llegar al puente así, dos locos con un tronco, lo tiraron bien al medio del puente, quedaba un espacio bien chiquitito para que pasara el auto. La chata lo chocaba. De atrás del tronco, sale un loco con una pistola, y ahí aceleré el auto y lo pasé por arriba".

La escalofriante historia fue recibida con miradas de asombro, Maxi aplaudió y Romina, con un dejo de preocupación en su voz, preguntó: "¿Lo mataste?". La pregunta de Alexis no fue muy esclarecedora, dado que solo atinó a deslizar un "no sé".

El insólito error de Alexis de Gran Hermano en medio de un chape con Coti: "¿Qué?"

Alexis "El Conejo" de Gran Hermano protagonizó un bochornoso momento cuando se equivocó el nombre de su pareja, Coti, en medio de una situación comprometida. El joven enunció el nombre de otra persona perteneciente a la casa de Telefe en medio de un beso con su compañera.

"Y nada, Thiago, estoy contento de haberte conocido. Así como amigos", enunció el participante de Gran Hermano entre besos con su pareja, acostados en uno de los sillones ubicados en el patio de la casa. Coti, con cara de desentendimiento, le preguntó con énfasis: "¿Qué? ¿Thiago me dijiste?".

Alexis le explicó a su pareja el motivo por el que nombró a su compañero en medio de ese momento acaramelado, aunque esa explicación no pareció convencer del todo a Coti. "Me reí porque me acordé algo de Thiago", enunció "El Conejo" sobre el lapsus que había tenido segundos antes. "Ah, por eso te dije 'qué'. No había entendido", cerró la participante.

En ese mismo momento, "El Conejo" lanzo otra frase que sorprendió a Coti, en relación al puesto de Lionel Messi en el podio de mejores jugadores del mundo. La concursante nombró Cristiano Ronaldo y a Messi en una misma frase y él soltó: "Es mucho mejor Cristiano que Messi", y Coti no pudo creer lo que escuchaba, según se dejó ver en su expresión facial.