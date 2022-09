La terrible razón por la que Wanda Nara anunció su divorcio un jueves

Aseguran que Wanda Nara anunció su divorcio de Mauro Icardi un jueves por un motivo insólito.

Wanda Nara anunció su divorcio de Mauro Icardi el jueves 22 de septiembre de 2022, después de 9 años de relación y muchas idas y vueltas tras el Wandagate. Sin embargo, parecería que todas las decisiones que la pareja toma están sumamente premeditadas, ya que un dato en particular señalaría que Wanda lo anunció un jueves por un motivo muy concreto.

El anuncio de Wanda generó mucha incertidumbre, ya que mientras la mediática aseguró que la decisión ya estaba tomada, el futbolista del PSG lo negó rotundamente e incluso dijo que estaban esperando un nuevo hijo. Es por esto que se rumorea que Nara lo anunció el jueves para evitar que Icardi la siguiera manipulando para seguir juntos, como lo hizo en ocasiones anteriores.

Wanda le confirmó la primicia a Luli Fernández, periodista de Socios del Espectáculo (El Trece) mediante una charla privada, y un dato en particular revelaría una información importante. “No sé si puedo decir esto, pero lo voy a decir. Cuando Wanda le blanquea a Luli Fernández, la semana pasada que estaba todo mal, que se quiere separar y que no lo aguanta más a Icardi, también pone cierto reparo y le dice ‘¿sabés qué pasa? Que si yo lo confirmo ahora la separación, el fin de semana lo tengo a él acá, viene y se me instala como hizo en Miami para psicopatearme’", reveló Rodrigo Lussich.

Según el periodista, esa era la idea de Wanda pero "terminó diciéndolo unos días después porque no lo aguanta más”. "Y Mauro seguía sacando esos posteos diciendo ‘seguimos juntos, vamos a tener un varón. Y ahí Wanda dijo ‘tengo que parar esto porque este tipo me va a volver loca’”, sumó el conductor.

La verdad detrás de la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Si bien después del escándalo con "La China" Suárez Wanda perdonó a Icardi y siguieron juntos un año más, ahora salió a la luz que la mediática en realidad nunca había querido reconciliarse. "De diferentes conversaciones que tuve con Wanda, salió el hecho concreto de que esta relación estaba terminada. En un momento, él le pidió que saliera a desmentir todo y ella estuvo firme y me dijo por WhatsApp 'yo no voy a desmentir nada, esto es una decisión tomada'", reveló Luli Fernández.

Fernández recordó la frase que Wanda le dijo en aquel entonces: "Esto yo no se lo voy a perdonar nunca, yo necesito que él entienda que me quiero separar". "Esto ella se lo venía comunicando desde hace bastante tiempo. Obviamente hay una familia conformada, diez años de relación, entonces es natural que las cosas se hagan con cuidado. Está claro que esta separación no es de común acuerdo y hay que ver cómo va a ser la disolución de este matrimonio", cerró la panelista.