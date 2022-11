La terrible denuncia de una ex Gran Hermano a la producción: "Me arruinó la vida"

Una famosa participante reveló el terrible calvario que atravesó una vez que salió de la casa y tuvo que enfrentase con una nueva realidad.

En medio de la gran exposición que tiene Gran Hermano al haberse consagrado como uno de los programas más exitosos del año, salió a la luz una fuerte denuncia contra la producción. Una exparticipante del reality show confesó el fuerte calvario que vivió luego de salir de la casa e incluso aseguró que "Gran Hermano le arruinó la vida".

En una reciente entrevista que brindó con el programa Estamos a Tiempo emitido por América TV, Tamara Paganini, una de las participantes más polémicas de la primera edición del reality en Argentina, confesó el gran problema económico que enfrentó luego de quedar eliminada de la casa en el 2001. "No podía conseguir trabajo, pasé hambre", reveló con gran dolor.

En este marco, la mediática añadió: "Lejos de lo que la gente piensa, que cuando salí de GH me llené de plata. Fue la primera vez que tuve que sacar comida de la basura para comer". Además, añadió: "Vivía en Carlos Paz, huí de Buenos Aires. No tenía de qué trabajar, me quedaba un resto de lo que había ganado en la casa (39 mil pesos), la mayor parte se la di a mis viejos para que la inviertan, pero el verano de 2001 fue terrible, se perdió todo ese dinero".

Visiblemente angustiada por la difícil situación que atravesó en su juventud, Tamara confesó que llegó a hurgar en la basura de una amiga para recuperar la verdura podrida que había tirado ya que "era lo único que tenía para comer". Además, confesó que sufrió mucho hostigamiento: "Había gente que me tiraba piedras y rompían los vidrios de mi casa. Pasé pozos depresivos en estos 20 años y decía ¿por qué? No podía salir a la calle, me tenía que disfrazar de hombre para ir al supermercado, al almacén".

En Telefe ya hay reemplazo por si un participante abandona Gran Hermano

Son horas sumamente caldeadas en la casa de Gran Hermano. Luego de conocer que hay chances de que un participante abandone la casa en la gala de eliminación de este domingo 20 de noviembre, un youtuber anticipó que en Telefe ya tienen a una persona como reemplazo para que ingrese al programa.

"Hay participante para ingresar en un repechaje o suplente de Alfa...", advirtió "El Laucha", un youtuber que suele analizar detalles y recortes de video de lo que sucede en la casa de Gran Hermano. Y luego sostuvo: "Recién hable... esta noche en el resumen les digo".

Lo cierto es que en la jornada del pasado sábado 19 de noviembre, se pudo ver por la transmisión de Pluto TV que "Alfa" quedó muy enojado con un comentario que le hizo Romina. La exdiputada lo tildó de "degenerado" y el hombre de 60 años explotó de furia. Al parecer, y según trascendió, ya le habría comunicado a las autoridades del canal su intención de marcharse esta noche.

Sin embargo, lo que no está del todo claro es quién podría ingresar en lugar de "Alfa" en caso de que abandone Gran Hermano. Habrá que ver si se trata de un participante que ya fue eliminado u otro que todavía no haya sido presentado al público.